Оппозиционные партии Грузии будут бойкотировать работу нового парламента
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Политика
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Оппозиционные партии Грузии будут бойкотировать работу нового парламента

парламент
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Источник:  Эхо Кавказа

В Грузии все четыре оппозиционные партии заявили, что будут бойкотировать новоизбранный парламент после выборов 26 октября.

Главные тезисы

  • Оппозиционные партии Грузии не признали легитимность новоизбранного парламента и объявили его бойкот.
  • Руководящая партия “Грузинская мечта” победила на выборах, однако результаты были оспорены оппозицией и международными наблюдателями.
  • Протесты и митинги оппозиции проводятся в Грузии в связи с недоверием к результатам парламентских выборов.

Не считаем легитимным: оппозиция Грузии будет бойкотировать новый парламент

Лидер партии "Гахария за Грузию" Георгий Гахария заявил, что его партия не намерена участвовать в работе новоизбранного парламента.

Наша партия не предоставит легитимность нелегитимному парламенту "Грузинской мечты". Точка, — сказал Гахария на специальном брифинге.

Его также спросили об участии в акции протеста, которая пройдет сегодня в 18.00 в центре Тбилиси.

Акция протеста очень важна. Мы будем там, где будут наши избиратели, как были до сих пор и будем в будущем.

Отметим, ранее об отказе участвовать в работе нового парламента заявили оппозиционные "Коалиция за перемены", "Единство — Национальное движение" и "Сильная Грузия".

Таким образом, все четыре победившие на выборах оппозиционные партии заявили, что будут бойкотировать новый парламент.

Кроме того, в Грузии сегодня вечером оппозиция планирует провести митинг у здания парламента. Однако, как сообщают грузинские СМИ, пока полиция не разрешает установить сцену.

Президент Саломе Зурабишвили и лидеры оппозиции утверждают, что результаты парламентских выборов, на которых победила руководящая партия "Грузинская мечта", сфальсифицированы и не признают их.

Парламентские выборы в Грузии

26 октября в Грузии прошли выборы в парламент, на которых соперничали пророссийская партия власти "Грузинская мечта" и проевропейские оппозиционные политические силы.

В ходе подсчета голосов президент Грузии Саломе Зурабишвили выразила уверенность в победе оппозиции. Однако, по информации ЦИК страны, руководящая партия "Грузинская мечта" получила на выборах более 54% голосов, далее следуют оппозиционные партии.

К тому же, международные наблюдатели заявили о значительных нарушениях на выборах в Грузии.

Оппозиционные партии Грузии заявили, что не признают результаты выборов. Часть оппозиционеров анонсировала проведение акций протеста.

В то же время 27 октября премьер-министра страны Ираклия Кобахидзе заявил, что в Грузии сформируют правительство, несмотря на отрицание оппозиции.

В тот же день президент Саломе Зурабишвили заявила, что не признает результаты выборов и призвала граждан к протесту.

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