Оппозиционные партии Грузии будут бойкотировать работу нового парламента

В Грузии все четыре оппозиционные партии заявили, что будут бойкотировать новоизбранный парламент после выборов 26 октября.
Главные тезисы
- Оппозиционные партии Грузии не признали легитимность новоизбранного парламента и объявили его бойкот.
- Руководящая партия “Грузинская мечта” победила на выборах, однако результаты были оспорены оппозицией и международными наблюдателями.
- Протесты и митинги оппозиции проводятся в Грузии в связи с недоверием к результатам парламентских выборов.
Не считаем легитимным: оппозиция Грузии будет бойкотировать новый парламент
Лидер партии "Гахария за Грузию" Георгий Гахария заявил, что его партия не намерена участвовать в работе новоизбранного парламента.
Наша партия не предоставит легитимность нелегитимному парламенту "Грузинской мечты". Точка, — сказал Гахария на специальном брифинге.
Его также спросили об участии в акции протеста, которая пройдет сегодня в 18.00 в центре Тбилиси.
Отметим, ранее об отказе участвовать в работе нового парламента заявили оппозиционные "Коалиция за перемены", "Единство — Национальное движение" и "Сильная Грузия".
Таким образом, все четыре победившие на выборах оппозиционные партии заявили, что будут бойкотировать новый парламент.
Кроме того, в Грузии сегодня вечером оппозиция планирует провести митинг у здания парламента. Однако, как сообщают грузинские СМИ, пока полиция не разрешает установить сцену.
Парламентские выборы в Грузии
26 октября в Грузии прошли выборы в парламент, на которых соперничали пророссийская партия власти "Грузинская мечта" и проевропейские оппозиционные политические силы.
В ходе подсчета голосов президент Грузии Саломе Зурабишвили выразила уверенность в победе оппозиции. Однако, по информации ЦИК страны, руководящая партия "Грузинская мечта" получила на выборах более 54% голосов, далее следуют оппозиционные партии.
К тому же, международные наблюдатели заявили о значительных нарушениях на выборах в Грузии.
Оппозиционные партии Грузии заявили, что не признают результаты выборов. Часть оппозиционеров анонсировала проведение акций протеста.
В то же время 27 октября премьер-министра страны Ираклия Кобахидзе заявил, что в Грузии сформируют правительство, несмотря на отрицание оппозиции.
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