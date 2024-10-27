Президентка Грузии бросила вызов ставленникам Кремля на фоне выборов в стране

Лидер Грузии Саломе Зурабишвили объявила, что не собирается признавать результаты парламентских выборов, которые она назвала "российскими". Более того, глава государства призвала людей выходить на массовые протесты.
Главные тезисы
- Зурабишвили обвинила приспешников Путина в лишении граждан права на выбор.
- Партия "Грузинская мечта" якобы лидирует на выборах, оппозиция отказалась признавать результаты и готовится к акциям протеста.
- Президент отмечает, что выборы в Грузии были фальсифицированными и что это следствие российской спецоперации.
Президент Грузии выступила против пророссийских властей страны
Саломе Зурабишвили обратила внимание на то, что выборы прошли в условиях тотальной фальсификации и стали конфискацией голосов избирателей.
Лидер Грузии публично обвинила ставленников Кремля в лишении граждан прав, обеспеченных конституцией.
По ее словам, у грузин отобрали институт выборов. Также президент страны отметила, что после этих выборов очень сложно представить, какими будут выборы в будущем, если что-то не изменится.
Лидер страны заявила, что не признает результатов, представленных Центральной избирательной комиссией.
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В Грузии подсчитали почти все голоса на выборах в парламент
По результатам подсчета 99,3% голосов на парламентских выборах в Грузии лидирует партия "Грузинская мечта", которая остается у власти.
Пророссийская политическая сила якобы набрала 54,23% голосов.
Оппозиционные силы получили такое количество голосов:
"Коалиция за изменения" — 10,8%,
"Сильная Грузия" — 8,76%,
«Единство — Национальное движение» — 10,1%,
«Хухаря — за Грузию» — 7,75% голосов.
Оппозиционные партии отказались признавать результаты выборов и анонсировали акции протеста в случае окончательной победы власти.
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