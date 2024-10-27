Президентка Грузии бросила вызов ставленникам Кремля на фоне выборов в стране

Лидер Грузии Саломе Зурабишвили объявила, что не собирается признавать результаты парламентских выборов, которые она назвала "российскими". Более того, глава государства призвала людей выходить на массовые протесты.

Президент Грузии выступила против пророссийских властей страны

Саломе Зурабишвили обратила внимание на то, что выборы прошли в условиях тотальной фальсификации и стали конфискацией голосов избирателей.

Использовались все методы, которые мы видели в разных странах. Кроме того, использовались сегодняшние технологии обеления фальсификации. Никогда этого не было. Мы стали свидетелями и жертвами российской спецоперации, гибридной войны, которая велась против нашего народа, против нашей страны, подчеркнула она. Поделиться

Лидер Грузии публично обвинила ставленников Кремля в лишении граждан прав, обеспеченных конституцией.

По ее словам, у грузин отобрали институт выборов. Также президент страны отметила, что после этих выборов очень сложно представить, какими будут выборы в будущем, если что-то не изменится.

Они отобрали наше конституционное право на выбор, — подчеркнула Саломе Зурабишвили. Поделиться

Лидер страны заявила, что не признает результатов, представленных Центральной избирательной комиссией.

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В Грузии подсчитали почти все голоса на выборах в парламент

По результатам подсчета 99,3% голосов на парламентских выборах в Грузии лидирует партия "Грузинская мечта", которая остается у власти.

Пророссийская политическая сила якобы набрала 54,23% голосов.

Оппозиционные силы получили такое количество голосов:

"Коалиция за изменения" — 10,8%,

"Сильная Грузия" — 8,76%,

«Единство — Национальное движение» — 10,1%,

«Хухаря — за Грузию» — 7,75% голосов.

Оппозиционные партии отказались признавать результаты выборов и анонсировали акции протеста в случае окончательной победы власти.