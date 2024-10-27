Президентка Грузии бросила вызов ставленникам Кремля на фоне выборов в стране
Категория
Мир
Дата публикации

Президентка Грузии бросила вызов ставленникам Кремля на фоне выборов в стране

Президент Грузии выступила против пророссийских властей страны
Read in English
Читати українською
Источник:  Эхо Кавказа

Лидер Грузии Саломе Зурабишвили объявила, что не собирается признавать результаты парламентских выборов, которые она назвала "российскими". Более того, глава государства призвала людей выходить на массовые протесты.

Главные тезисы

  • Зурабишвили обвинила приспешников Путина в лишении граждан права на выбор.
  • Партия "Грузинская мечта" якобы лидирует на выборах, оппозиция отказалась признавать результаты и готовится к акциям протеста.
  • Президент отмечает, что выборы в Грузии были фальсифицированными и что это следствие российской спецоперации.

Президент Грузии выступила против пророссийских властей страны

Саломе Зурабишвили обратила внимание на то, что выборы прошли в условиях тотальной фальсификации и стали конфискацией голосов избирателей.

Использовались все методы, которые мы видели в разных странах. Кроме того, использовались сегодняшние технологии обеления фальсификации. Никогда этого не было. Мы стали свидетелями и жертвами российской спецоперации, гибридной войны, которая велась против нашего народа, против нашей страны, подчеркнула она.

Лидер Грузии публично обвинила ставленников Кремля в лишении граждан прав, обеспеченных конституцией.

По ее словам, у грузин отобрали институт выборов. Также президент страны отметила, что после этих выборов очень сложно представить, какими будут выборы в будущем, если что-то не изменится.

Они отобрали наше конституционное право на выбор, — подчеркнула Саломе Зурабишвили.

Лидер страны заявила, что не признает результатов, представленных Центральной избирательной комиссией.

СМОТРИТЕ: воин Международного легиона ГУР Ратти "Викинг" Бурдули в интервью Online.UA предупредил, что Россия может снова начать вторжение в Грузию, чтобы помешать ее движению в Евросоюз и НАТО.

В Грузии подсчитали почти все голоса на выборах в парламент

По результатам подсчета 99,3% голосов на парламентских выборах в Грузии лидирует партия "Грузинская мечта", которая остается у власти.

Пророссийская политическая сила якобы набрала 54,23% голосов.

Оппозиционные силы получили такое количество голосов:

  • "Коалиция за изменения" — 10,8%,

  • "Сильная Грузия" — 8,76%,

  • «Единство — Национальное движение» — 10,1%,

  • «Хухаря — за Грузию» — 7,75% голосов.

Оппозиционные партии отказались признавать результаты выборов и анонсировали акции протеста в случае окончательной победы власти.

Больше по теме

Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Выборы в США. Россия активно распространяет фейки об американских политиках
Волз
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
В Грузии начались парламентские выборы — к чему готовиться
Грузия
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Парламентские выборы в Грузии. Явка на участки составляет почти 50%
Выборы

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?