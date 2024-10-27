Президентка Грузії кинула виклик ставленикам Кремля на тлі виборів у країні
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Президентка Грузії кинула виклик ставленикам Кремля на тлі виборів у країні

Президентка Грузії виступила проти проросійської влади країни
Джерело:  Ехо Кавказу

Лідерка Грузії Саломе Зурабішвілі оголосила, що не збирається визнавати результати парламентських виборів, які вона назвала "російськими". Ба більше, глава держави закликала людей виходити на масові протести. 

Головні тези:

  • Зурабішвілі звинуватила посіпак Путіна у позбавленні громадян права на вибір.
  • Партія “Грузинська мрія” нібито лідирує на виборах, опозиція відмовилася визнавати результати та готується до акцій протесту.
  • Президентка наголошує, що вибори в Грузії були фальсифікованими та що це наслідок російської спецоперації.

Президентка Грузії виступила проти проросійської влади країни

Саломе Зурабішвілі звернула увагу на, що цьогорічні вибори пройшли в умовах тотальної фальсифікації та стали конфіскацією голосів виборців.

Використовувалися всі методи, які ми бачили в різних країнах. Крім того, використовувалися сьогоднішні технології обілення фальсифікації. Ніколи такого не було. Ми стали свідками і жертвами російської спецоперації, гібридної війни, яка велася проти нашого народу, проти нашої країни, — наголосила вона.

Лідерка Грузії публічно звинуватила ставлеників Кремля в позбавленні громадян прав, забезпечених конституцією.

За її словами, у грузинів відібрали інститут виборів. Також президентка країни зазначила, що після цих виборів дуже складно уявити, якими будуть вибори в майбутньому, якщо щось не зміниться.

Вони відібрали наше конституційне право на вибір, — наголосила Саломе Зурабішвілі.

Лідерка країни заявила, що не визнає результатів, представлених Центральною виборчою комісією.

ДИВІТЬСЯ: воїн Міжнародного легіону ГУР Ратті "Вікінг" Бурдулі в інтерв’ю для Online.UA попередив, що Росія може знову розпочати вторгнення в Грузію, щоб завадити її руху в Євросоюз та НАТО.

У Грузії підрахували майже всі голоси на виборах до парламенту

За результатами підрахунку 99,3% голосів на парламентських виборах у Грузії лідирує партія “Грузинська мрія”, яка наразі залишається при владі.

Проросійська політична сила нібито набрала 54,23% голосів.

Опозиційні сили отримали таку кількість голосів виборців:

  • «Коаліція за зміни» — 10,8%,

  • «Сильна Грузія» — 8,76%,

  • «Єдність — Національний рух» — 10,1%,

  • «Гахарія — за Грузію» — 7,75% голосів.

Опозиційні партії відмовилися визнавати результати виборів та анонсували акції протесту у разі остаточної перемоги партії влади.

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