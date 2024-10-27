Президентка Грузії кинула виклик ставленикам Кремля на тлі виборів у країні

Лідерка Грузії Саломе Зурабішвілі оголосила, що не збирається визнавати результати парламентських виборів, які вона назвала "російськими". Ба більше, глава держави закликала людей виходити на масові протести.

Президентка Грузії виступила проти проросійської влади країни

Саломе Зурабішвілі звернула увагу на, що цьогорічні вибори пройшли в умовах тотальної фальсифікації та стали конфіскацією голосів виборців.

Використовувалися всі методи, які ми бачили в різних країнах. Крім того, використовувалися сьогоднішні технології обілення фальсифікації. Ніколи такого не було. Ми стали свідками і жертвами російської спецоперації, гібридної війни, яка велася проти нашого народу, проти нашої країни, — наголосила вона. Поширити

Лідерка Грузії публічно звинуватила ставлеників Кремля в позбавленні громадян прав, забезпечених конституцією.

За її словами, у грузинів відібрали інститут виборів. Також президентка країни зазначила, що після цих виборів дуже складно уявити, якими будуть вибори в майбутньому, якщо щось не зміниться.

Вони відібрали наше конституційне право на вибір, — наголосила Саломе Зурабішвілі. Поширити

Лідерка країни заявила, що не визнає результатів, представлених Центральною виборчою комісією.

ДИВІТЬСЯ: воїн Міжнародного легіону ГУР Ратті "Вікінг" Бурдулі в інтерв’ю для Online.UA попередив, що Росія може знову розпочати вторгнення в Грузію, щоб завадити її руху в Євросоюз та НАТО.

У Грузії підрахували майже всі голоси на виборах до парламенту

За результатами підрахунку 99,3% голосів на парламентських виборах у Грузії лідирує партія “Грузинська мрія”, яка наразі залишається при владі.

Проросійська політична сила нібито набрала 54,23% голосів.

Опозиційні сили отримали таку кількість голосів виборців:

«Коаліція за зміни» — 10,8%,

«Сильна Грузія» — 8,76%,

«Єдність — Національний рух» — 10,1%,

«Гахарія — за Грузію» — 7,75% голосів.

Опозиційні партії відмовилися визнавати результати виборів та анонсували акції протесту у разі остаточної перемоги партії влади.