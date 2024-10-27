Президентка Грузії кинула виклик ставленикам Кремля на тлі виборів у країні

Лідерка Грузії Саломе Зурабішвілі оголосила, що не збирається визнавати результати парламентських виборів, які вона назвала "російськими". Ба більше, глава держави закликала людей виходити на масові протести.
Головні тези:
- Зурабішвілі звинуватила посіпак Путіна у позбавленні громадян права на вибір.
- Партія “Грузинська мрія” нібито лідирує на виборах, опозиція відмовилася визнавати результати та готується до акцій протесту.
- Президентка наголошує, що вибори в Грузії були фальсифікованими та що це наслідок російської спецоперації.
Президентка Грузії виступила проти проросійської влади країни
Саломе Зурабішвілі звернула увагу на, що цьогорічні вибори пройшли в умовах тотальної фальсифікації та стали конфіскацією голосів виборців.
Лідерка Грузії публічно звинуватила ставлеників Кремля в позбавленні громадян прав, забезпечених конституцією.
За її словами, у грузинів відібрали інститут виборів. Також президентка країни зазначила, що після цих виборів дуже складно уявити, якими будуть вибори в майбутньому, якщо щось не зміниться.
Лідерка країни заявила, що не визнає результатів, представлених Центральною виборчою комісією.
ДИВІТЬСЯ: воїн Міжнародного легіону ГУР Ратті "Вікінг" Бурдулі в інтерв’ю для Online.UA попередив, що Росія може знову розпочати вторгнення в Грузію, щоб завадити її руху в Євросоюз та НАТО.
У Грузії підрахували майже всі голоси на виборах до парламенту
За результатами підрахунку 99,3% голосів на парламентських виборах у Грузії лідирує партія “Грузинська мрія”, яка наразі залишається при владі.
Проросійська політична сила нібито набрала 54,23% голосів.
Опозиційні сили отримали таку кількість голосів виборців:
«Коаліція за зміни» — 10,8%,
«Сильна Грузія» — 8,76%,
«Єдність — Національний рух» — 10,1%,
«Гахарія — за Грузію» — 7,75% голосів.
Опозиційні партії відмовилися визнавати результати виборів та анонсували акції протесту у разі остаточної перемоги партії влади.
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