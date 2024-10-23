Вибори у США. Росія активно поширює фейки про американських політиків

Розвідка Сполучених Штатів Америки заявляє, що Росія за допомогою фейків у соцмережах намагається дискредитувати кандидата у віцепрезиденти від Демократичної партії Тіма Волза, щоб вплинути на результати виборів у США.

Росія намагається вплинути на вибори у США

За словами неназваних офіційних осіб американської розвідки, росіяни, які прагнуть зірвати президентські вибори в США, поширили у соцмережах фальшиве відео та інші матеріали, що очорнюють Волза та звинувачують його у зловживанні посадовим становищем.

У фейковому контенті Волз звинувачувався у нібито неналежній взаємодії зі студентами під час роботи вчителем і тренером. Пости з таким контентом набрали мільйони переглядів у соціальних мережах, в тому числі на платформі X. Поширити

Зокрема на одному з відео чоловік, який називає себе «Метью Метро», стверджує, що був учнем Волза кілька десятиліть тому в середній школі Міннесоти. На ролику він звинувачує чинного політика у неналежній поведінці.

Як пише WP, деякі деталі збігалися з біографією реального Метью Метро, який зараз проживає на Гаваях. Однак, за словами чоловіка, на відео — не він. Метро, який дійсно навчався в тій школі, де працював Волз, наголосив, що той ніколи не викладав йому, і що звинувачення у відео були хибними.

Представники розвідки США заявили, що фейкові відео є частиною найактивнішої спроби іншої держави вплинути на вибори 2024 року. Вони додали, що російські урядові установи та підрядники, які загалом прагнуть посилити кампанію колишнього президента-республіканця Дональда Трампа, розглядають можливість спровокувати фізичне насильство в небезпечний період після виборів.

Деякі з цих інформаційних кампаній спрямовані на підбурювання до насильства та ставлять під сумнів легітимність демократії як політичної системи, незалежно від того, хто переможе (на виборах у США — ред.), — заявив журналістам високопоставлений представник розвідки під час брифінгу, присвяченого загрозам на виборах у США. Поширити

Росія не коментує зазначені заяви американської розвідки.

Росія, Китай та Іран посилили дезінформацію перед виборами у США

Представники розвідки США стурбовані тим, що Росія та Іран можуть використовувати дезінформацію, щоб спробувати розпалити насильство під час та після виборів.

Про це заявило Управління директора національної розвідки США (DNI).

Іноземні суб'єкти — зокрема Росія, Іран і Китай — як і раніше, шукають способи посилити розбіжності, щоб розділити американців і підірвати довіру до демократичної системи США. Це відповідає їхнім інтересам.

За оцінкою DNI, Росія починає робити кроки, «спрямовані на розпалювання насильства» у США. Іран також «може спробувати спровокувати насильство» в країні.