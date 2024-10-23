Выборы в США. Россия активно распространяет фейки об американских политиках

Разведка Соединенных Штатов Америки заявляет, что Россия с помощью фейков в соцсетях пытается дискредитировать кандидата в вице-президенты от Демократической партии Тима Волза, чтобы повлиять на результаты выборов в США.
Главные тезисы
- Россия, Иран и Китай распространяют фейковые материалы в соцсетях для дискредитации кандидата в вице-президенты от Демократической партии Тима Волза и влияния на выборы в США.
- Усиление дезинформации и разжигание разногласий среди американцев также отмечается у Ирана и Китая.
- Разведка США выражает беспокойство относительно возможности физического насилия после выборов, что может угрожать стабильности страны.
- Россия, Иран и Китай могут использовать дезинформацию с целью разжигания насилия в США как часть своих стратегий.
- Дезинформация, распространяемая Россией, Ираном и Китаем, вызывает опасения разведки США, поскольку это может подорвать доверие к демократическим процессам в стране.
Россия пытается повлиять на выборы в США
По словам неназванных официальных лиц американской разведки, россияне, стремящиеся сорвать президентские выборы в США, распространили в соцсетях фальшивое видео и другие очерняющие Волза материалы и обвиняют его в злоупотреблении должностным положением.
В частности, на одном из видео мужчина, называющий себя «Мэтью Метро», утверждает, что был учеником Волза несколько десятилетий назад в средней школе Миннесоты. На ролике он обвиняет действующего политика в неподобающем поведении.
Как пишет WP, некоторые детали совпадали с биографией реального Мэтью Метро, сейчас проживающего на Гавайях. Однако, по словам мужчины, на видео не он. Метро, который действительно учился в той школе, где работал Уолз, подчеркнул, что тот никогда не преподавал ему и что обвинения в видео были ошибочными.
Представители разведки США заявили, что фейковые видео являются частью активной попытки другого государства повлиять на выборы 2024 года. Они добавили, что российские правительственные учреждения и подрядчики, в общем-то стремящиеся усилить кампанию бывшего президента-республиканца Дональда Трампа, рассматривают возможность спровоцировать физическое насилие в опасный период после выборов.
Россия не комментирует указанные заявления американской разведки.
Россия, Китай и Иран усилили дезинформацию перед выборами в США
Представители разведки США озабочены тем, что Россия и Иран могут использовать дезинформацию, чтобы попытаться разжечь насилие во время и после выборов.
Об этом заявило Управление директора национальной разведки США (DNI).
Иностранные субъекты, в частности Россия, Иран и Китай, по-прежнему ищут способы усилить разногласия, чтобы разделить американцев и подорвать доверие к демократической системе США. Это отвечает их интересам.
По оценке DNI, Россия начинает делать шаги, направленные на разжигание насилия в США. Иран также может попытаться спровоцировать насилие в стране.
Особую обеспокоенность у американской разведки вызывает то, что в период подсчета голосов и подтверждения результатов голосования противники США «вероятно, быстро создадут ложные истории или будут распространять контент, который, по их мнению, создаст путаницу выборов, например, публикуя ложные заявления о нарушениях на выборах ».
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