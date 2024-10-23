Выборы в США. Россия активно распространяет фейки об американских политиках

Разведка Соединенных Штатов Америки заявляет, что Россия с помощью фейков в соцсетях пытается дискредитировать кандидата в вице-президенты от Демократической партии Тима Волза, чтобы повлиять на результаты выборов в США.

Россия пытается повлиять на выборы в США

По словам неназванных официальных лиц американской разведки, россияне, стремящиеся сорвать президентские выборы в США, распространили в соцсетях фальшивое видео и другие очерняющие Волза материалы и обвиняют его в злоупотреблении должностным положением.

В фейковом контенте Уолз обвинялся в якобы ненадлежащем взаимодействии со студентами во время работы учителем и тренером. Посты с таким содержимым набрали миллионы просмотров в социальных сетях, в том числе на платформе X. Поделиться

В частности, на одном из видео мужчина, называющий себя «Мэтью Метро», утверждает, что был учеником Волза несколько десятилетий назад в средней школе Миннесоты. На ролике он обвиняет действующего политика в неподобающем поведении.

Как пишет WP, некоторые детали совпадали с биографией реального Мэтью Метро, сейчас проживающего на Гавайях. Однако, по словам мужчины, на видео не он. Метро, который действительно учился в той школе, где работал Уолз, подчеркнул, что тот никогда не преподавал ему и что обвинения в видео были ошибочными.

Представители разведки США заявили, что фейковые видео являются частью активной попытки другого государства повлиять на выборы 2024 года. Они добавили, что российские правительственные учреждения и подрядчики, в общем-то стремящиеся усилить кампанию бывшего президента-республиканца Дональда Трампа, рассматривают возможность спровоцировать физическое насилие в опасный период после выборов.

Некоторые из этих информационных кампаний направлены на подстрекательство к насилию и подвергают сомнению легитимность демократии как политической системы, независимо от того, кто победит (на выборах в США — ред.), — заявил журналистам высокопоставленный представитель разведки во время брифинга, посвященного угрозам на выборах. в США. Поделиться

Россия не комментирует указанные заявления американской разведки.

Россия, Китай и Иран усилили дезинформацию перед выборами в США

Представители разведки США озабочены тем, что Россия и Иран могут использовать дезинформацию, чтобы попытаться разжечь насилие во время и после выборов.

Об этом заявило Управление директора национальной разведки США (DNI).

Иностранные субъекты, в частности Россия, Иран и Китай, по-прежнему ищут способы усилить разногласия, чтобы разделить американцев и подорвать доверие к демократической системе США. Это отвечает их интересам.

По оценке DNI, Россия начинает делать шаги, направленные на разжигание насилия в США. Иран также может попытаться спровоцировать насилие в стране.