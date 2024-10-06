Последние выборы в США. Маск попытался запугать американцев

5 октября миллиардер Илон Маск решил публично поддержать кандидата в президенты США Дональда Трампа на предвыборном митинге в Батлере, штат Пенсильвания.

Маск де-факто начал угрожать американцам

По убеждению американского бизнесмена, Трамп — единственный, кто способен "сохранить демократию в США".

Более того, Илон Маск дал понять американцам, что это могут быть "последние выборы", если Трамп не победит.

По словам журналистов, во время митинга миллиардер был в черной кепке с лозунгом Трампа "Сделаем Америку снова великой (Make America Great Again, MAGA)".

Как видите, я не просто MAGA — я темный MAGA, — иронично заявил он, прыгав на сцене и махав руками. Поделиться

Что важно понимать, это выступление стало первым участием Маска в предвыборном митинге Трампа, что является доказательством их усиленного сотрудничества на финальном этапе избирательной кампании.

Сам лидер республиканцев пообещал назначить миллиардера главой правительственной комиссии по эффективности в случае своего возвращения в Белый дом.

Трамп дал громкое обещание американцам

Как утверждает лидер республиканцев, для него не будет проблемой признать свое поражение на выборах, если они будут честными и свободными.

Что важно понимать, Дональд Трамп не признал результаты выборов 2020 после громкого поражения Джо Байдену.

Несмотря на это, по убеждению политика, в случае его проигрыша Штаты попадут в тупик, который еще никогда не видел.