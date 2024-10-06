Останні вибори у США. Маск спробував залякати американців

5 жовтня мільярдер Ілон Маск вирішив публічно підтримати кандидата у президенти США Дональда Трампа на передвиборчому мітингу в Батлері, штат Пенсільванія.

Маск де-факто почав погрожувати американцям

На переконання американського бізнесмена, Трамп — єдиний, хто здатен "зберегти демократію в США".

Ба більше, Ілон Маск дав зрозуміти американцям, що це можуть бути "останні вибори", якщо Трамп не переможе.

За словами журналістів, під час мітингу мільярдер був у чорній кепці з гаслом Трампа "Зробимо Америку знову великою (Make America Great Again, MAGA)".

Як бачите, я не просто MAGA — я темний MAGA, — іронічно заявив він, стрибавши на сцені та махавши руками. Поширити

Що важливо розуміти, цей виступ став першою участю Маска в передвиборному мітингу Трампа, що є доказом їхньої посиленої співпраці на фінальному етапі виборчої кампанії.

Сам лідер республіканців пообіцяв призначити мільярдера очільником урядової комісії з ефективності у разі свого повернення в Білий дім.

Трамп дав гучну обіцянку американцям

Як стверджує лідер республіканців, для нього не буде проблемою визнати свою поразку на виборах, якщо ті будуть чесними та вільними.

Що важливо розуміти, Дональд Трамп не визнав результати виборів 2020 року після гучної поразки Джо Байдену.

Попри це, на переконання політика, у разі його програшу Штати потраплять у безвихідь, якої ще ніколи не бачила.