Грузинская оппозиция провела 9 ноября в Тбилиси очередную акцию протеста против результатов парламентских выборов. Сегодняшний митинг организовали "Единство - Национальное движение", "Коалиция за перемены" и "Сильная Грузия".

В Тбилиси прошла протестная акция

Участники марша стартовали от станций метро «Марджанишвили» и «Государственный университет». Ситуация спокойная, инцидентов не случалось.

Марш протеста в Тбилиси

Протестующие провели шествие по улицам Тбилиси под слоганом «Нет российским выборам».

Конечно, протест длительный. Мы постоянно должны показывать правительству, а также нашим иностранным друзьям, что в Грузии живет проевропейский выбор, — заявила одна из лидеров коалиции «Сильная Грузия» Анна Долидзе.

Марш протеста в Тбилиси

Параллельно с Тбилиси за границей против итогов выборов протестуют грузинские эмигранты. Под лозунгом «Нет русскому режиму» они выходят сегодня в Берлине, Варшаве, Париже, Афинах и Вене. Главное требование эмигрантов — непризнание результатов выборов. Они также требуют отставки главы ЦИК Грузии и привлечения к ответственности лиц, причастных к возможным мошенничествам в день голосования.

Парламентские выборы в Грузии: что известно

Парламентские выборы прошли в Грузии 26 октября. По официальным данным, руководящая партия "Грузинская мечта" получила около 54% голосов.

Все четыре оппозиционные партии, преодолевшие барьер, отказались признавать результаты и обвинили власть в фальсификациях. О нарушениях также заявили наблюдатели и некоторые электоральные аналитики. Поделиться

В Грузии приступили к расследованию возможных фальсификаций. Прокуратура вызывает на опрос политиков и представителей гражданского общества, публично говорящих о нарушениях. Многие из них отказываются давать показания, называя следствие фарсом.

Оппоненты власти считают, что на самом деле она направлена не на выявление ответственных за фальсификации, а на их защиту. Оппозиция требует поручить расследование международным институтам.

Власть в Грузии оккупирована РФ

В 2014 году Мамука Мамулашвили создал "Грузинский национальный легион". Главной целью есть помощь украинскому народу сохранить свою независимость. "Грузинский легион" стал одним из крупнейших иностранных военных формирований в Украине.

Мамука рассказал Online.UA, почему грузинские добровольцы воюют за Украину, сколько уголовных дел на них открыли в России, как ФСБ работает в его родной стране и почему победа Украины важна для Грузии.

Россия смогла вложить огромные финансы в политическое направление Грузии. Грузинские коллаборанты, как бывший премьер-министр Иванишвили, проникли в грузинскую политику посредством обещаний, что власти будут лоббировать вступление Грузии в НАТО и Евросоюз.