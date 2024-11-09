У Тбілісі пройшов марш протесту проти результатів парламентських виборів

Грузинська опозиція провела 9 листопада у Тбілісі чергову акцію протесту проти результатів парламентських виборів. Сьогоднішній мітинг організували «Єдність — Національний рух», «Коаліція за зміни» та «Сильна Грузія».

У Тбілісі пройшла протестна акція

Учасники маршу стартували від станцій метро «Марджанішвілі» та «Державний університет». Ситуація спокійна, інцидентів не траплялося.

Марш протесту у Тбілісі

Протестувальники провели ходу вулицями Тбілісі під слоганом «Ні російським виборам».

Звичайно, протест тривалий. Ми постійно маємо показувати уряду, а також нашим іноземним друзям, що у Грузії живе проєвропейський вибір, — заявила одна з лідерів коаліції «Сильна Грузія» Ганна Долідзе.

Марш протесту у Тбілісі

Паралельно із Тбілісі за кордоном проти підсумків виборів протестують грузинські емігранти. Під гаслом «Ні російському режиму» вони виходять сьогодні у Берліні, Варшаві, Парижі, Афінах та Відні. Головна вимога емігрантів — невизнання результатів виборів. Вони також вимагають відставки голови ЦВК Грузії та притягнення до відповідальності осіб, причетних до можливих шахрайств у день голосування.

Парламентські вибори у Грузії: що відомо

Парламентські вибори відбулися у Грузії 26 жовтня. За офіційними даними, керівна партія "Грузинська мрія" отримала майже 54% голосів.

Усі чотири опозиційні партії, які подолали бар'єр, відмовилися визнавати результати та звинуватили владу у фальсифікаціях. Про порушення також заявили спостерігачі та деякі електоральні аналітики. Поширити

У Грузії розпочали розслідування можливих фальсифікацій. Прокуратура викликає на опитування політиків та представників громадянського суспільства, які публічно говорять про порушення. Багато хто з них відмовляється давати свідчення, називаючи слідство фарсом.

Опоненти влади вважають, що насправді воно спрямоване не на виявлення відповідальних за фальсифікації, а на їхній захист. Опозиція вимагає доручити розслідування міжнародним інституціям.

Влада в Грузії окупована РФ

У 2014 році Мамука Мамулашвілі створив “Грузинський національний легіон”. Головною метою є допомога українському народу зберегти свою незалежність. “Грузинський легіон” став одним з найбільших іноземних військових формувань в Україні.

Мамука розповів Online.UA, чому грузинські добровольці воюють за Україну, скільки кримінальних справ на них відкрили у Росії, як ФСБ працює у його рідній країні та чому перемога України важлива для Грузії.

Росія змогла вкласти величезні фінанси у політичний напрямок Грузії. Грузинські колаборанти, як колишній прем'єр-міністр Іванішвілі, проникли у грузинську політику за допомогою обіцянок, що влада буде лобіювати вступ Грузії до НАТО та Євросоюзу.