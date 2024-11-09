У Тбілісі пройшов марш протесту проти результатів парламентських виборів

Грузинська опозиція провела 9 листопада у Тбілісі чергову акцію протесту проти результатів парламентських виборів. Сьогоднішній мітинг організували «Єдність — Національний рух», «Коаліція за зміни» та «Сильна Грузія».
Головні тези:
- У Тбілісі відбувся марш протесту проти результатів парламентських виборів, організований грузинською опозицією.
- Учасники акцій в Тбілісі вимагають невизнання результатів виборів та відставки голови ЦВК Грузії.
- Протести також проходять за кордоном, де грузинські емігранти вимагають встановлення правдивих результатів виборів.
У Тбілісі пройшла протестна акція
Учасники маршу стартували від станцій метро «Марджанішвілі» та «Державний університет». Ситуація спокійна, інцидентів не траплялося.
Протестувальники провели ходу вулицями Тбілісі під слоганом «Ні російським виборам».
Звичайно, протест тривалий. Ми постійно маємо показувати уряду, а також нашим іноземним друзям, що у Грузії живе проєвропейський вибір, — заявила одна з лідерів коаліції «Сильна Грузія» Ганна Долідзе.
Паралельно із Тбілісі за кордоном проти підсумків виборів протестують грузинські емігранти. Під гаслом «Ні російському режиму» вони виходять сьогодні у Берліні, Варшаві, Парижі, Афінах та Відні. Головна вимога емігрантів — невизнання результатів виборів. Вони також вимагають відставки голови ЦВК Грузії та притягнення до відповідальності осіб, причетних до можливих шахрайств у день голосування.
Парламентські вибори у Грузії: що відомо
Парламентські вибори відбулися у Грузії 26 жовтня. За офіційними даними, керівна партія "Грузинська мрія" отримала майже 54% голосів.
У Грузії розпочали розслідування можливих фальсифікацій. Прокуратура викликає на опитування політиків та представників громадянського суспільства, які публічно говорять про порушення. Багато хто з них відмовляється давати свідчення, називаючи слідство фарсом.
Опоненти влади вважають, що насправді воно спрямоване не на виявлення відповідальних за фальсифікації, а на їхній захист. Опозиція вимагає доручити розслідування міжнародним інституціям.
Влада в Грузії окупована РФ
У 2014 році Мамука Мамулашвілі створив “Грузинський національний легіон”. Головною метою є допомога українському народу зберегти свою незалежність. “Грузинський легіон” став одним з найбільших іноземних військових формувань в Україні.
Мамука розповів Online.UA, чому грузинські добровольці воюють за Україну, скільки кримінальних справ на них відкрили у Росії, як ФСБ працює у його рідній країні та чому перемога України важлива для Грузії.
Росія змогла вкласти величезні фінанси у політичний напрямок Грузії. Грузинські колаборанти, як колишній прем'єр-міністр Іванішвілі, проникли у грузинську політику за допомогою обіцянок, що влада буде лобіювати вступ Грузії до НАТО та Євросоюзу.
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