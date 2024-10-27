Прем’єр Грузії Іраклій Кобахідзе заявив, що уряд країни буде затверджено, попри відмову опозиції визнавати результати виборів. За його словами, опозиція не “змогла прийняти поразку”.
Головні тези:
- Опозиція Грузії відмовляється визнавати результати виборів та оголошує про протести проти затвердження уряду.
- Партія “Грузинська мрія” лідирує на виборах до парламенту з результатом 54,23% голосів.
- Росія здійснює фінансові втручання в грузинську політику через колаборантів та лобіювання вступу країни до Євросоюзу та НАТО.
- Грузинські добровольці воюють на боці України для збереження її незалежності, не зважаючи на спроби Росії уплинути на політичну ситуацію в Грузії.
- Спроби опозиції провести конституційний переворот та не визнання результатів виборів викликають політичну напругу в країні.
Прем'єр Грузії заявив, що уряд затвердять попри протести опозиції
Прем’єр Грузії Іраклій Кобахідзе коментуючи заяви опозиції про "вкрадені вибори", заявив, що у них просто "не вистачило гідності змиритися з черговою поразкою".
Кобахідзе акцентував, що "будь-яка спроба оскаржити конституційний устрій неприйнятна".
У Грузії підрахували майже всі голоси на виборах до парламенту
За результатами підрахунку 99,3% голосів на парламентських виборах у Грузії лідирує партія “Грузинська мрія”, яка наразі залишається при владі. Партія набрала 54,23% голосів.
Опозиційні партії показали наступні результати: «Коаліція за зміни» — 10,8%, «Сильна Грузія» — 8,76%, «Єдність — Національний рух» — 10,1% та «Гахарія — за Грузію» — 7,75% голосів.
Натомість опозиційні партії відмовилися визнавати результати виборів та анонсували акції протесту у разі остаточної перемоги партії влади.
Підсумки голосування не визнає партія експрезидента Михайла Саакашвілі «Єдність-Національний рух».
Також вибори не визнає «Коаліція за зміни». Лідер політсили Ніка Гварамія стверджує, що «Грузинська мрія» здійснює конституційний переворот. Коаліція «Сильна Грузія» теж не погоджується з результатами виборів.
Влада в Грузії окупована РФ
У 2014 році Мамука Мамулашвілі створив “Грузинський національний легіон”. Головною метою є допомога українському народу зберегти свою незалежність. “Грузинський легіон” став одним з найбільших іноземних військових формувань в Україні.
Мамука розповів Online.UA, чому грузинські добровольці воюють за Україну, скільки кримінальних справ на них відкрили у Росії, як ФСБ працює у його рідній країні та чому перемога України важлива для Грузії.
Росія змогла вкласти величезні фінанси у політичний напрямок Грузії. Грузинські колаборанти, як колишній прем'єр-міністр Іванішвілі, проникли у грузинську політику за допомогою обіцянок, що влада буде лобіювати вступ Грузії до НАТО та Євросоюзу.
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