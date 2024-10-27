Влада Грузії збирається затвердити уряд попри протести опозиції
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Влада Грузії збирається затвердити уряд попри протести опозиції

Влада Грузії збирається затвердити уряд попри протести опозиції
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Джерело:  Ехо Кавказу

Прем’єр Грузії Іраклій Кобахідзе заявив, що уряд країни буде затверджено, попри відмову опозиції визнавати результати виборів. За його словами, опозиція не “змогла прийняти поразку”.

Головні тези:

  • Опозиція Грузії відмовляється визнавати результати виборів та оголошує про протести проти затвердження уряду.
  • Партія “Грузинська мрія” лідирує на виборах до парламенту з результатом 54,23% голосів.
  • Росія здійснює фінансові втручання в грузинську політику через колаборантів та лобіювання вступу країни до Євросоюзу та НАТО.
  • Грузинські добровольці воюють на боці України для збереження її незалежності, не зважаючи на спроби Росії уплинути на політичну ситуацію в Грузії.
  • Спроби опозиції провести конституційний переворот та не визнання результатів виборів викликають політичну напругу в країні.

Прем'єр Грузії заявив, що уряд затвердять попри протести опозиції

Прем’єр Грузії Іраклій Кобахідзе коментуючи заяви опозиції про "вкрадені вибори", заявив, що у них просто "не вистачило гідності змиритися з черговою поразкою".

За всі ці роки вони жодного разу не змогли прийняти результати виборів, гідно прийняти свою поразку. Вони зазнали поразки вдев'яте, — стверджує Кобахідзе.

Кобахідзе акцентував, що "будь-яка спроба оскаржити конституційний устрій неприйнятна". 

Слід ще раз підкреслити, що і в цьому випадку низка НУО разом із політичними, радикальними партіями виступили проти конституційного ладу цієї країни втретє за 4 роки. Але, це слабка спроба. Це відчайдушні політики, відчайдушна спроба хоч якось виправдатися перед власними виборцями, — заявив Іраклій Кобахідзе.

У Грузії підрахували майже всі голоси на виборах до парламенту

За результатами підрахунку 99,3% голосів на парламентських виборах у Грузії лідирує партія “Грузинська мрія”, яка наразі залишається при владі. Партія набрала 54,23% голосів.

Опозиційні партії показали наступні результати: «Коаліція за зміни» — 10,8%, «Сильна Грузія» — 8,76%, «Єдність — Національний рух» — 10,1% та «Гахарія — за Грузію» — 7,75% голосів.

Натомість опозиційні партії відмовилися визнавати результати виборів та анонсували акції протесту у разі остаточної перемоги партії влади. 

Підсумки голосування не визнає партія експрезидента Михайла Саакашвілі «Єдність-Національний рух».

Також вибори не визнає «Коаліція за зміни». Лідер політсили Ніка Гварамія стверджує, що «Грузинська мрія» здійснює конституційний переворот. Коаліція «Сильна Грузія» теж не погоджується з результатами виборів. 

Влада в Грузії окупована РФ

У 2014 році Мамука Мамулашвілі створив “Грузинський національний легіон”. Головною метою є допомога українському народу зберегти свою незалежність. “Грузинський легіон” став одним з найбільших іноземних військових формувань в Україні.  

Мамука розповів Online.UA, чому грузинські добровольці воюють за Україну, скільки кримінальних справ на них відкрили у Росії, як ФСБ працює у його рідній країні та чому перемога України важлива для Грузії. 

Росія змогла вкласти величезні фінанси у політичний напрямок Грузії. Грузинські колаборанти, як колишній прем'єр-міністр Іванішвілі, проникли у грузинську політику за допомогою обіцянок, що влада буде лобіювати вступ Грузії до НАТО та Євросоюзу.

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