Прем’єр Грузії Іраклій Кобахідзе заявив, що уряд країни буде затверджено, попри відмову опозиції визнавати результати виборів. За його словами, опозиція не “змогла прийняти поразку”.

Прем'єр Грузії заявив, що уряд затвердять попри протести опозиції

Прем’єр Грузії Іраклій Кобахідзе коментуючи заяви опозиції про "вкрадені вибори", заявив, що у них просто "не вистачило гідності змиритися з черговою поразкою".

За всі ці роки вони жодного разу не змогли прийняти результати виборів, гідно прийняти свою поразку. Вони зазнали поразки вдев'яте, — стверджує Кобахідзе. Поширити

Кобахідзе акцентував, що "будь-яка спроба оскаржити конституційний устрій неприйнятна".

Слід ще раз підкреслити, що і в цьому випадку низка НУО разом із політичними, радикальними партіями виступили проти конституційного ладу цієї країни втретє за 4 роки. Але, це слабка спроба. Це відчайдушні політики, відчайдушна спроба хоч якось виправдатися перед власними виборцями, — заявив Іраклій Кобахідзе. Поширити

У Грузії підрахували майже всі голоси на виборах до парламенту

За результатами підрахунку 99,3% голосів на парламентських виборах у Грузії лідирує партія “Грузинська мрія”, яка наразі залишається при владі. Партія набрала 54,23% голосів.

Опозиційні партії показали наступні результати: «Коаліція за зміни» — 10,8%, «Сильна Грузія» — 8,76%, «Єдність — Національний рух» — 10,1% та «Гахарія — за Грузію» — 7,75% голосів.

Натомість опозиційні партії відмовилися визнавати результати виборів та анонсували акції протесту у разі остаточної перемоги партії влади.

Підсумки голосування не визнає партія експрезидента Михайла Саакашвілі «Єдність-Національний рух».

Також вибори не визнає «Коаліція за зміни». Лідер політсили Ніка Гварамія стверджує, що «Грузинська мрія» здійснює конституційний переворот. Коаліція «Сильна Грузія» теж не погоджується з результатами виборів.

Влада в Грузії окупована РФ

У 2014 році Мамука Мамулашвілі створив “Грузинський національний легіон”. Головною метою є допомога українському народу зберегти свою незалежність. “Грузинський легіон” став одним з найбільших іноземних військових формувань в Україні.

Мамука розповів Online.UA, чому грузинські добровольці воюють за Україну, скільки кримінальних справ на них відкрили у Росії, як ФСБ працює у його рідній країні та чому перемога України важлива для Грузії.

Росія змогла вкласти величезні фінанси у політичний напрямок Грузії. Грузинські колаборанти, як колишній прем'єр-міністр Іванішвілі, проникли у грузинську політику за допомогою обіцянок, що влада буде лобіювати вступ Грузії до НАТО та Євросоюзу.