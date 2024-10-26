Влада й опозиція Грузії представили різні результати екзитполів парламентських виборів
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Влада й опозиція Грузії представили різні результати екзитполів парламентських виборів

Грузія
Джерело:  Ехо Кавказу

У Грузії 26 жовтня відбулися парламентські вибори. Вже оприлюднено результати перших екзитполів. Залежно від того, хто їх проводив — представники партії влади чи опозиції — результати екзитполів різняться.

Головні тези:

  • Результати екзитполів у Грузії викликали суперечки між владою та опозицією щодо переможця парламентських виборів.
  • Панівна партія “Грузинська мрія” за даними опитувань може отримати 61 місце в парламенті, однак опозиція має шанс здобути більшість з 89 мандатів.
  • Парламентські вибори в Грузії є важливими, оскільки їх результат вплине на євроінтеграційний шлях країни.

У Грузії влада та опозиція показали різні результати екзитполів

Так, згідно з екзитполами опозиційних каналів "Мтаварі" і "Формула", "Грузинська мрія" програє вибори, а опозиційні партії отримують більшість місць у парламенті.

Екзитпол "Мтаварі" провела компанія Harrys X.

Водночас згідно з екзитполом проурядового каналу "Імеді" більшість місць у парламенті отримує керівна партія "Грузинська мрія".

Як пишуть місцеві медіа, панівна партія "Грузинська мрія" після оголошення екзитполів святкує перемогу. Біля офісу партії в небо запустили феєрверки.

До речі, прем'єр Угорщини Віктор Орбан, не чекаючи перших результатів ЦВК Грузії, привітав «Грузинську мрію» «з перемогою» на парламентських виборах:

Народ Грузії знає, що краще для його країни, і сьогодні його голос був почутий!

Парламентські вибори в Грузії: що відомо

26 жовтня у Грузії пройшли парламентські вибори. Вони вважаються історичними, оскільки результат може привести до євроінтеграційного шляху країни або ж до її зближення з Росією.

За даними Центральної виборчої комісії Грузії, загальна кількість виборців становить 3 508 294 людини.

Для громадян Грузії у суботу відкрили 3 111 виборчих дільниць. З них у Грузії — 3044.

За кордоном виборчі дільниці працюють у 53 містах 42 країн світу. Загалом за межами країни відкрили 67 виборчих дільниць. Число зареєстрованих виборців становить — 95 910 людей.

У виборах беруть участь 18 партій. За результатами попередніх опитувань в лідерах панівна партія "Грузинська Мрія" — 35%, за нею наступні 4 місця посідають проєвропейські партії:

  • "Коаліція за зміни — Гварамія, Мелія, Гірчі, Дроа" — 19%;

  • "Єдність" ("Національний рух", "Стратегія Агмашенебелі", "Європейська Грузія") — 16%;

  • "Сильна Грузія" ("Лело", "За народ", "Площа свободи", "Громадяни") — 9%;

  • "Гахарія — За Грузію" — 8%;

  • "Гірчі" (Яго Хвічія) — 3%;

  • Інші партії — 10%.

З огляду на ці дані, "Грузинська мрія" в новому парламенті може отримати 61 місце, а от опозиція — 89 мандатів, що означає більшість.

Влада в Грузії окупована РФ

У 2014 році Мамука Мамулашвілі створив “Грузинський національний легіон”. Головною метою є допомога українському народу зберегти свою незалежність. “Грузинський легіон” став одним з найбільших іноземних військових формувань в Україні.  

Мамука розповів Online.UA, чому грузинські добровольці воюють за Україну, скільки кримінальних справ на них відкрили у Росії, як ФСБ працює у його рідній країні та чому перемога України важлива для Грузії. 

Росія змогла вкласти величезні фінанси у політичний напрямок Грузії. Грузинські колаборанти, як колишній прем'єр-міністр Іванішвілі, проникли у грузинську політику за допомогою обіцянок, що влада буде лобіювати вступ Грузії до НАТО та Євросоюзу.

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