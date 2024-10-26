Влада й опозиція Грузії представили різні результати екзитполів парламентських виборів

У Грузії 26 жовтня відбулися парламентські вибори. Вже оприлюднено результати перших екзитполів. Залежно від того, хто їх проводив — представники партії влади чи опозиції — результати екзитполів різняться.
Головні тези:
- Результати екзитполів у Грузії викликали суперечки між владою та опозицією щодо переможця парламентських виборів.
- Панівна партія “Грузинська мрія” за даними опитувань може отримати 61 місце в парламенті, однак опозиція має шанс здобути більшість з 89 мандатів.
- Парламентські вибори в Грузії є важливими, оскільки їх результат вплине на євроінтеграційний шлях країни.
У Грузії влада та опозиція показали різні результати екзитполів
Так, згідно з екзитполами опозиційних каналів "Мтаварі" і "Формула", "Грузинська мрія" програє вибори, а опозиційні партії отримують більшість місць у парламенті.
Екзитпол "Мтаварі" провела компанія Harrys X.
Водночас згідно з екзитполом проурядового каналу "Імеді" більшість місць у парламенті отримує керівна партія "Грузинська мрія".
Як пишуть місцеві медіа, панівна партія "Грузинська мрія" після оголошення екзитполів святкує перемогу. Біля офісу партії в небо запустили феєрверки.
До речі, прем'єр Угорщини Віктор Орбан, не чекаючи перших результатів ЦВК Грузії, привітав «Грузинську мрію» «з перемогою» на парламентських виборах:
Парламентські вибори в Грузії: що відомо
26 жовтня у Грузії пройшли парламентські вибори. Вони вважаються історичними, оскільки результат може привести до євроінтеграційного шляху країни або ж до її зближення з Росією.
За даними Центральної виборчої комісії Грузії, загальна кількість виборців становить 3 508 294 людини.
Для громадян Грузії у суботу відкрили 3 111 виборчих дільниць. З них у Грузії — 3044.
У виборах беруть участь 18 партій. За результатами попередніх опитувань в лідерах панівна партія "Грузинська Мрія" — 35%, за нею наступні 4 місця посідають проєвропейські партії:
"Коаліція за зміни — Гварамія, Мелія, Гірчі, Дроа" — 19%;
"Єдність" ("Національний рух", "Стратегія Агмашенебелі", "Європейська Грузія") — 16%;
"Сильна Грузія" ("Лело", "За народ", "Площа свободи", "Громадяни") — 9%;
"Гахарія — За Грузію" — 8%;
"Гірчі" (Яго Хвічія) — 3%;
Інші партії — 10%.
З огляду на ці дані, "Грузинська мрія" в новому парламенті може отримати 61 місце, а от опозиція — 89 мандатів, що означає більшість.
Влада в Грузії окупована РФ
У 2014 році Мамука Мамулашвілі створив “Грузинський національний легіон”. Головною метою є допомога українському народу зберегти свою незалежність. “Грузинський легіон” став одним з найбільших іноземних військових формувань в Україні.
Мамука розповів Online.UA, чому грузинські добровольці воюють за Україну, скільки кримінальних справ на них відкрили у Росії, як ФСБ працює у його рідній країні та чому перемога України важлива для Грузії.
Росія змогла вкласти величезні фінанси у політичний напрямок Грузії. Грузинські колаборанти, як колишній прем'єр-міністр Іванішвілі, проникли у грузинську політику за допомогою обіцянок, що влада буде лобіювати вступ Грузії до НАТО та Євросоюзу.
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