В Грузии 26 октября прошли парламентские выборы. Уже обнародованы результаты первых экзит-полов. В зависимости от того, кто их проводил – представители партии власти или оппозиции – результаты экзит-полов отличаются.
Главные тезисы
- Власть и оппозиция Грузии представили противоположные результаты экзит-полов парламентских выборов.
- Результаты выборов могут повлиять на евроинтеграцию страны или ее сближение с Россией.
- “Грузинская Мечта” показывает одни результаты, в то время как оппозиция показывает совершенно другие.
В Грузии власть и оппозиция показали разные результаты экзит-полов
Так, согласно экзит-полам оппозиционных каналов "Мтавари" и "Формула", "Грузинская мечта" проигрывает выборы, а оппозиционные партии получают большинство мест в парламенте.
Экзитпол "Мтавари" провела компания Harrys X.
В то же время, согласно экзит-полу проправительственного канала "Имеди" большинство мест в парламенте получает руководящая партия "Грузинская мечта".
Как пишут местные медиа, правящая партия "Грузинская мечта" после оглашения экзит-полов празднует победу. Возле офиса партии в небо запустили фейерверки.
Кстати, премьер Венгрии Виктор Орбан, не дожидаясь первых результатов ЦИК Грузии, поздравил «Грузинскую мечту» «с победой» на парламентских выборах:
Парламентские выборы в Грузии: что известно
26 октября в Грузии прошли парламентские выборы. Они считаются историческими, поскольку результат может привести к евроинтеграционному пути страны или к ее сближению с Россией.
По данным Центральной избирательной комиссии Грузии, общее количество избирателей составляет 3508294 человека.
Для граждан Грузии в субботу открыли 3111 избирательных участков. Из них в Грузии — 3044.
В выборах принимают участие 18 партий. По результатам предыдущих опросов в лидерах господствующая партия "Грузинская Мечта" — 35%, за ней следующие 4 места занимают проевропейские партии:
"Коалиция за изменения — Гварамия, Мелия, Горчи, Дроа" — 19%;
"Единство" ("Национальное движение", "Стратегия Агмашенебели", "Европейская Грузия") — 16%;
"Сильная Грузия" ("Лело", "За народ", "Площадь свободы", "Граждане") — 9%;
"Хухаря — За Грузию" — 8%;
"Горчи" (Его Хвичия) — 3%;
Другие партии — 10%.
Учитывая эти данные, "Грузинская мечта" в новом парламенте может получить 61 место, а вот оппозиция — 89 мандатов, что означает большинство.
Власть в Грузии оккупирована РФ
В 2014 году Мамука Мамулашвили создал "Грузинский национальный легион". Главной целью есть помощь украинскому народу сохранить свою независимость. "Грузинский легион" стал одним из крупнейших иностранных военных формирований в Украине.
Мамука рассказал Online.UA, почему грузинские добровольцы воюют за Украину, сколько уголовных дел на них открыли в России, как ФСБ работает в его родной стране и почему победа Украины важна для Грузии.
Россия смогла вложить огромные финансы в политическое направление Грузии. Грузинские коллаборанты, как бывший премьер-министр Иванишвили, проникли в грузинскую политику посредством обещаний, что власти будут лоббировать вступление Грузии в НАТО и Евросоюз.
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