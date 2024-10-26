В Грузии 26 октября прошли парламентские выборы. Уже обнародованы результаты первых экзит-полов. В зависимости от того, кто их проводил – представители партии власти или оппозиции – результаты экзит-полов отличаются.

В Грузии власть и оппозиция показали разные результаты экзит-полов

Так, согласно экзит-полам оппозиционных каналов "Мтавари" и "Формула", "Грузинская мечта" проигрывает выборы, а оппозиционные партии получают большинство мест в парламенте.

Экзитпол "Мтавари" провела компания Harrys X.

В то же время, согласно экзит-полу проправительственного канала "Имеди" большинство мест в парламенте получает руководящая партия "Грузинская мечта".

Как пишут местные медиа, правящая партия "Грузинская мечта" после оглашения экзит-полов празднует победу. Возле офиса партии в небо запустили фейерверки.

Кстати, премьер Венгрии Виктор Орбан, не дожидаясь первых результатов ЦИК Грузии, поздравил «Грузинскую мечту» «с победой» на парламентских выборах:

Народ Грузии знает, что лучше для его страны, и сегодня его голос был услышан! Поделиться

Парламентские выборы в Грузии: что известно

26 октября в Грузии прошли парламентские выборы. Они считаются историческими, поскольку результат может привести к евроинтеграционному пути страны или к ее сближению с Россией.

По данным Центральной избирательной комиссии Грузии, общее количество избирателей составляет 3508294 человека.

Для граждан Грузии в субботу открыли 3111 избирательных участков. Из них в Грузии — 3044.

За границей избирательные участки работают в 53 городах 42 стран мира. Всего за пределами страны открыли 67 избирательных участков. Число зарегистрированных избирателей составляет 95 910 человек. Поделиться

В выборах принимают участие 18 партий. По результатам предыдущих опросов в лидерах господствующая партия "Грузинская Мечта" — 35%, за ней следующие 4 места занимают проевропейские партии:

"Коалиция за изменения — Гварамия, Мелия, Горчи, Дроа" — 19%;

"Единство" ("Национальное движение", "Стратегия Агмашенебели", "Европейская Грузия") — 16%;

"Сильная Грузия" ("Лело", "За народ", "Площадь свободы", "Граждане") — 9%;

"Хухаря — За Грузию" — 8%;

"Горчи" (Его Хвичия) — 3%;

Другие партии — 10%.

Учитывая эти данные, "Грузинская мечта" в новом парламенте может получить 61 место, а вот оппозиция — 89 мандатов, что означает большинство.

Власть в Грузии оккупирована РФ

В 2014 году Мамука Мамулашвили создал "Грузинский национальный легион". Главной целью есть помощь украинскому народу сохранить свою независимость. "Грузинский легион" стал одним из крупнейших иностранных военных формирований в Украине.

Мамука рассказал Online.UA, почему грузинские добровольцы воюют за Украину, сколько уголовных дел на них открыли в России, как ФСБ работает в его родной стране и почему победа Украины важна для Грузии.

Россия смогла вложить огромные финансы в политическое направление Грузии. Грузинские коллаборанты, как бывший премьер-министр Иванишвили, проникли в грузинскую политику посредством обещаний, что власти будут лоббировать вступление Грузии в НАТО и Евросоюз.