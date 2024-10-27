У Грузії підрахували майже всі голоси — хто лідирує на парламентських виборах

За результатами підрахунку 99,3% голосів на парламентських виборах у Грузії лідирує партія “Грузинська мрія”, яка наразі залишається при владі. Партія набрала 54,23% голосів.

У Грузії підрахували майже всі голоси на виборах до парламенту

Як повідомляє Центральна виборча комісія Грузії, у Тбілісі та на закордонних дільницях «Грузинська мрія» не отримала підтримки більшості виборців, набравши лише 17,7% голосів за кордоном.

Опозиційні партії показали наступні результати: «Коаліція за зміни» — 10,8%, «Сильна Грузія» — 8,76%, «Єдність — Національний рух» — 10,1% та «Гахарія — за Грузію» — 7,75% голосів.

Фото — results.cec.gov.ge

Натомість опозиційні партії відмовилися визнавати результати виборів та анонсували акції протесту у разі остаточної перемоги партії влади.

Підсумки голосування не визнає партія експрезидента Михайла Саакашвілі «Єдність-Національний рух». Про таке заявила лідер партії Тіна Бокучава.

Також вибори не визнає «Коаліція за зміни». Лідер політсили Ніка Гварамія стверджує, що «Грузинська мрія» здійснює конституційний переворот. Коаліція «Сильна Грузія» теж не погоджується з результатами виборів.

Після публікації результатів екзитполів та до підрахунків голосів ЦВК президентка Грузії Саломе Зурабішвілі заявила, що «впевнена в перемозі опозиції».

Європейська Грузія перемагає з 52% попри спроби фальсифікації виборів і без голосів діаспори, — написала Саломе Зурабішвілі. Поширити

European Georgia is winning with 52 % despite attempts to rigg elections and without votes from the diaspora 👍🇬🇪🇪🇺 — Salome Zourabichvili (@Zourabichvili_S) October 26, 2024

Парламентські вибори в Грузії: що відомо

26 жовтня у Грузії пройшли парламентські вибори. Вони вважаються історичними, оскільки результат може привести до євроінтеграційного шляху країни або ж до її зближення з Росією.

За даними Центральної виборчої комісії Грузії, загальна кількість виборців становить 3 508 294 людини.

Для громадян Грузії у суботу відкрили 3 111 виборчих дільниць. З них у Грузії — 3044.

За кордоном виборчі дільниці працюють у 53 містах 42 країн світу. Загалом за межами країни відкрили 67 виборчих дільниць. Число зареєстрованих виборців становить — 95 910 людей. Поширити

У виборах беруть участь 18 партій. За результатами попередніх опитувань в лідерах панівна партія "Грузинська Мрія" — 35%, за нею наступні 4 місця посідають проєвропейські партії:

"Коаліція за зміни — Гварамія, Мелія, Гірчі, Дроа" — 19%;

"Єдність" ("Національний рух", "Стратегія Агмашенебелі", "Європейська Грузія") — 16%;

"Сильна Грузія" ("Лело", "За народ", "Площа свободи", "Громадяни") — 9%;

"Гахарія — За Грузію" — 8%;

"Гірчі" (Яго Хвічія) — 3%;

Інші партії — 10%.

З огляду на ці дані, "Грузинська мрія" в новому парламенті може отримати 61 місце, а от опозиція — 89 мандатів, що означає більшість.