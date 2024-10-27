В Грузии подсчитали почти все голоса — кто лидирует на парламентских выборах

По результатам подсчета 99,3% голосов на парламентских выборах в Грузии лидирует партия "Грузинская мечта", которая остается у власти. Партия набрала 54,23% голосов.

У Грузии подсчитали почти все голоса на выборах в парламент

Как сообщает Центральная избирательная комиссия Грузии, в Тбилиси и на зарубежных участках «Грузинская мечта» не получила поддержки большинства избирателей, набрав всего 17,7% голосов за границей.

Оппозиционные партии показали следующие результаты: «Коалиция за перемены» — 10,8%, «Сильная Грузия» — 8,76%, «Единство — Национальное движение» — 10,1% и «Хухаря — за Грузию» — 7,75% голосов.

Фото — results.cec.gov.ge

А оппозиционные партии отказались признавать результаты выборов и анонсировали акции протеста в случае окончательной победы партии власти.

Итоги голосования не признает партия экспрезидента Михаила Саакашвили "Единство-Национальное движение". Об этом заявила лидер партии Тина Бокучава.

Также выборы не признает Коалиция за изменения. Лидер политсилы Ника Гварамия утверждает, что «Грузинская мечта» совершает конституционный переворот. Коалиция «Сильная Грузия» тоже не согласна с результатами выборов.

После публикации результатов экзитполей и до подсчетов голосов ЦИК президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что «уверена в победе оппозиции».

Европейская Грузия побеждает с 52%, несмотря на попытки фальсификации выборов и без голосов диаспоры, — написала Саломе Зурабишвили.

European Georgia is winning with 52 % despite attempts to rigg elections and without votes from the diaspora 👍🇬🇪🇪🇺 — Salome Zourabichvili (@Zourabichvili_S) October 26, 2024

Парламентские выборы в Грузии: что известно

26 октября в Грузии прошли парламентские выборы. Они считаются историческими, поскольку результат может привести к евроинтеграционному пути страны или к ее сближению с Россией.

По данным Центральной избирательной комиссии Грузии, общее количество избирателей составляет 3508294 человека.

Для граждан Грузии в субботу открыли 3111 избирательных участков. Из них в Грузии — 3044.

За границей избирательные участки работают в 53 городах 42 стран мира. Всего за пределами страны открыли 67 избирательных участков. Число зарегистрированных избирателей составляет 95 910 человек. Поделиться

В выборах принимают участие 18 партий. По результатам предыдущих опросов в лидерах господствующая партия "Грузинская Мечта" — 35%, за ней следующие 4 места занимают проевропейские партии:

"Коалиция за изменения — Гварамия, Мелия, Горчи, Дроа" — 19%;

"Единство" ("Национальное движение", "Стратегия Агмашенебели", "Европейская Грузия") — 16%;

"Сильная Грузия" ("Лело", "За народ", "Площадь свободы", "Граждане") — 9%;

"Хухаря — За Грузию" — 8%;

"Горчи" (Его Хвичия) — 3%;

Другие партии — 10%.

Учитывая эти данные, "Грузинская мечта" в новом парламенте может получить 61 место, а вот оппозиция — 89 мандатов, что означает большинство.