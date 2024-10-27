Премьер Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что правительство страны будет утверждено, несмотря на отказ оппозиции признавать результаты выборов. По его словам, оппозиция не "смогла принять поражение".
Главные тезисы
- Премьер Грузии намерен утвердить правительство вопреки протестам оппозиции, отказывающейся признать результаты выборов.
- По итогам подсчета более 99% голосов партия “Грузинская мечта” остается у власти, вызывая недовольство оппозиции.
- Несмотря на результаты голосования, оппозиционные партии отказываются признавать их, анонсируя акции протеста.
- Экс-президент Саакашвили и другие оппозиционные силы заявляют о недоверии к результатам выборов, обвиняя партию у власти в конституционном перевороте.
- Российские влияния в политике Грузии вызывают трения, ведутся дискуссии о влиянии коллаборантов на грузинскую политическую сферу.
Премьер Грузии заявил, что правительство будет утверждено вопреки протестам оппозиции
Премьер Грузии Ираклий Кобахидзе, комментируя заявления оппозиции о "украденных выборах", заявил, что у них просто "не хватило достоинства смириться с очередным поражением".
Кобахидзе акцентировал, что "любая попытка оспорить конституционное устройство неприемлема".
В Грузии подсчитали почти все голоса на выборах в парламент
По результатам подсчета 99,3% голосов на парламентских выборах в Грузии лидирует партия "Грузинская мечта", которая остается у власти. Партия набрала 54,23% голосов.
Оппозиционные партии показали следующие результаты: «Коалиция за перемены» – 10,8%, «Сильная Грузия» – 8,76%, «Единство – Национальное движение» – 10,1% и «Хухаря – за Грузию» – 7,75% голосов.
А оппозиционные партии отказались признавать результаты выборов и анонсировали акции протеста в случае окончательной победы партии власти.
Итоги голосования не признает партия экспрезидента Михаила Саакашвили "Единство-Национальное движение".
Также выборы не признает Коалиция за изменения. Лидер политсилы Ника Гварамия утверждает, что «Грузинская мечта» совершает конституционный переворот. Коалиция «Сильная Грузия» тоже не согласна с результатами выборов.
Власть в Грузии оккупирована РФ
В 2014 году Мамука Мамулашвили создал "Грузинский национальный легион". Главной целью есть помощь украинскому народу сохранить свою независимость. "Грузинский легион" стал одним из крупнейших иностранных военных формирований в Украине.
Мамука рассказал Online.UA, почему грузинские добровольцы воюют за Украину, сколько уголовных дел на них открыли в России, как ФСБ работает в его родной стране и почему победа Украины важна для Грузии.
Россия смогла вложить огромные финансы в политическое направление Грузии. Грузинские коллаборанты, как бывший премьер-министр Иванишвили, проникли в грузинскую политику посредством обещаний, что власти будут лоббировать вступление Грузии в НАТО и Евросоюз.
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