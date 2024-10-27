Премьер Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что правительство страны будет утверждено, несмотря на отказ оппозиции признавать результаты выборов. По его словам, оппозиция не "смогла принять поражение".

Премьер Грузии заявил, что правительство будет утверждено вопреки протестам оппозиции

Премьер Грузии Ираклий Кобахидзе, комментируя заявления оппозиции о "украденных выборах", заявил, что у них просто "не хватило достоинства смириться с очередным поражением".

За все эти годы они ни разу не смогли принять результаты выборов, достойно принять поражение. Они потерпели поражение в девятый раз, — утверждает Кобахидзе. Поделиться

Кобахидзе акцентировал, что "любая попытка оспорить конституционное устройство неприемлема".

Следует еще раз подчеркнуть, что и в этом случае ряд НПО вместе с политическими, радикальными партиями выступили против конституционного строя этой страны в третий раз за 4 года. Но это слабая попытка. Это отчаянные политики, отчаянная попытка хоть как-то оправдаться перед собственными избирателями, заявил Ираклий Кобахидзе. Поделиться

В Грузии подсчитали почти все голоса на выборах в парламент

По результатам подсчета 99,3% голосов на парламентских выборах в Грузии лидирует партия "Грузинская мечта", которая остается у власти. Партия набрала 54,23% голосов.

Оппозиционные партии показали следующие результаты: «Коалиция за перемены» – 10,8%, «Сильная Грузия» – 8,76%, «Единство – Национальное движение» – 10,1% и «Хухаря – за Грузию» – 7,75% голосов.

А оппозиционные партии отказались признавать результаты выборов и анонсировали акции протеста в случае окончательной победы партии власти.

Итоги голосования не признает партия экспрезидента Михаила Саакашвили "Единство-Национальное движение".

Также выборы не признает Коалиция за изменения. Лидер политсилы Ника Гварамия утверждает, что «Грузинская мечта» совершает конституционный переворот. Коалиция «Сильная Грузия» тоже не согласна с результатами выборов.

Власть в Грузии оккупирована РФ

В 2014 году Мамука Мамулашвили создал "Грузинский национальный легион". Главной целью есть помощь украинскому народу сохранить свою независимость. "Грузинский легион" стал одним из крупнейших иностранных военных формирований в Украине.

Мамука рассказал Online.UA, почему грузинские добровольцы воюют за Украину, сколько уголовных дел на них открыли в России, как ФСБ работает в его родной стране и почему победа Украины важна для Грузии.

Россия смогла вложить огромные финансы в политическое направление Грузии. Грузинские коллаборанты, как бывший премьер-министр Иванишвили, проникли в грузинскую политику посредством обещаний, что власти будут лоббировать вступление Грузии в НАТО и Евросоюз.