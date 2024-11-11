Ми — Європа! У Грузії проходить масштабна протестна акція

У столиці Грузії Тбілісі ввечер 11 листопада відбувається акція протесту «Ми — Європа!». На проспекті Руставелі перед парламентом Грузії зібралися активісти, політики та громадяни, які вважають, що вибори до парламенту 26 жовтня були сфальсифіковані.

У Тбілісі відбувається протестна акція

Присутні тримають прапори Грузії та ЄС і ватмани, на яких написано: «Грузія голосує за ЄС», «Санкції — Бідзіні!» та інші.

Представники європейської делегації протягом усього дня проводили зустрічі з президенткою Грузії, представниками опозиції, неурядовими організаціями. На акцію вже прибули голови комітетів із зовнішніх відносин парламентів Німеччини, Фінляндії, Швеції, Франції, Литви, Латвії, Естонії та Польщі. Поширити

До акції долучилась і шведська екоактивістка Грета Тунберг із соратниками.

Грузія заслуговує на чесні та демократичні вибори. Це так просто, — заявила Тунберг.

Протест відбувається на тлі заяви прем'єра Грузії Іраклія Кобахідзе про те, що партія «Грузинська мрія» не виключає скасування опозиційних партій у Грузії, які не визнають підсумків виборів 26 жовтня та йдуть «проти конституційного ладу».

Акція протесту у Тбілісі

Парламентські вибори у Грузії: що відомо

26 жовтня у Грузії відбулося голосування на парламентських виборах. Міжнародні спостерігачі заявили про тиск і залякування.

Президент Саломе Зурабішвілі відмовилася визнавати вибори, результати яких назвала «тотально сфальсифікованими». Поширити

Центральна виборча комісія Грузії опублікувала попередні результати голосування, згідно з якими партія влади «Грузинська мрія — Демократична Грузія» здобула 54,273%.

Партія експрезидента Саакашвілі «Єдність — Національний рух», «Коаліція за зміни», опозиційні сили «Гахарія — за Грузію» та «Лело» заявили, що не визнають результатів парламентських виборів. Вони вимагають проведення повторних виборів, які має організувати «міжнародна адміністрація».

Влада в Грузії окупована РФ

У 2014 році Мамука Мамулашвілі створив “Грузинський національний легіон”. Головною метою є допомога українському народу зберегти свою незалежність. “Грузинський легіон” став одним з найбільших іноземних військових формувань в Україні.

Мамука розповів Online.UA, чому грузинські добровольці воюють за Україну, скільки кримінальних справ на них відкрили у Росії, як ФСБ працює у його рідній країні та чому перемога України важлива для Грузії.

Росія змогла вкласти величезні фінанси у політичний напрямок Грузії. Грузинські колаборанти, як колишній прем'єр-міністр Іванішвілі, проникли у грузинську політику за допомогою обіцянок, що влада буде лобіювати вступ Грузії до НАТО та Євросоюзу.