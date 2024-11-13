Поверніть наш голос. У Тбілісі пройшла жіноча акція протесту

У Тбілісі 13 листопада біля будівлі ЦВК Грузії відбувалася акція жінок з вимогою перевиборів. Вони зокрема вказують на порушення таємниці голосування під час виборів до парламенту 26 жовтня.

Грузинські жінки вимагають перевиборів до парламенту

Біля будівлі Центральної виборчої комісії у Тбілісі відбулася акція жінок під гаслом «Поверніть наш голос». Ті, хто зібрався біля ЦВК, зажадали анулювати результати голосування, опубліковані комісією, і провести повторні вибори.

Акція протесту у Тбілісі

Під час мітингу відбулася словесна конфронтація між учасниками мітингу та правоохоронцями, мобілізованими на місці. Протестувальники намагалися проникнути у двір Центрвиборчкому, проте поліцейські не дозволили їм це зробити.

Пізніше мітингувальники все ж таки потрапили на територію, що прилягає до будівлі ЦВК.

Згодом учасники акції попрямували від будівлі ЦВК у бік пам'ятника Давиду Агмашенебелі. У ході цього сталася суперечка між протестувальниками та правоохоронцями. Учасники мітингу спробували перекрити дорогу, проте поліція не дала їм змоги це зробити. Поширити

Протестувальники внесли до ЦВК індивідуальні заяви з вимогою провести перевибори.

У Тбілісі відбувається протестна акція

У столиці Грузії Тбілісі ввечері 11 листопада відбулася акція протесту «Ми — Європа!». На проспекті Руставелі перед парламентом Грузії зібралися активісти, політики та громадяни, які вважають, що вибори до парламенту 26 жовтня були сфальсифіковані.

Присутні тримають прапори Грузії та ЄС і ватмани, на яких написано: «Грузія голосує за ЄС», «Санкції — Бідзіні!» та інші.

Представники європейської делегації протягом усього дня проводили зустрічі з президенткою Грузії, представниками опозиції, неурядовими організаціями. На акцію вже прибули голови комітетів із зовнішніх відносин парламентів Німеччини, Фінляндії, Швеції, Франції, Литви, Латвії, Естонії та Польщі.

Влада в Грузії окупована РФ

У 2014 році Мамука Мамулашвілі створив “Грузинський національний легіон”. Головною метою є допомога українському народу зберегти свою незалежність. “Грузинський легіон” став одним з найбільших іноземних військових формувань в Україні.

Мамука розповів Online.UA, чому грузинські добровольці воюють за Україну, скільки кримінальних справ на них відкрили у Росії, як ФСБ працює у його рідній країні та чому перемога України важлива для Грузії.

Росія змогла вкласти величезні фінанси у політичний напрямок Грузії. Грузинські колаборанти, як колишній прем'єр-міністр Іванішвілі, проникли у грузинську політику за допомогою обіцянок, що влада буде лобіювати вступ Грузії до НАТО та Євросоюзу.