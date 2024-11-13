Поверніть наш голос. У Тбілісі пройшла жіноча акція протесту

У Тбілісі 13 листопада біля будівлі ЦВК Грузії відбувалася акція жінок з вимогою перевиборів. Вони зокрема вказують на порушення таємниці голосування під час виборів до парламенту 26 жовтня.
Головні тези:
- Акція протесту в Тбілісі з жіночими учасницями вимагає перевиборів і відновлення демократичних принципів голосування.
- Учасники акції «Поверніть наш голос» стикалися з опором правоохоронців.
- Подібні протести в Тбілісі та негативне ставлення до результатів виборів вказують на недовіру громадян до влади та вимагання дотримання демократичних стандартів.
- Проведення перевиборів та реформування виборчої системи можуть допомогти відновити довіру до політичного процесу в Грузії.
Грузинські жінки вимагають перевиборів до парламенту
Біля будівлі Центральної виборчої комісії у Тбілісі відбулася акція жінок під гаслом «Поверніть наш голос». Ті, хто зібрався біля ЦВК, зажадали анулювати результати голосування, опубліковані комісією, і провести повторні вибори.
Під час мітингу відбулася словесна конфронтація між учасниками мітингу та правоохоронцями, мобілізованими на місці. Протестувальники намагалися проникнути у двір Центрвиборчкому, проте поліцейські не дозволили їм це зробити.
Пізніше мітингувальники все ж таки потрапили на територію, що прилягає до будівлі ЦВК.
Протестувальники внесли до ЦВК індивідуальні заяви з вимогою провести перевибори.
У Тбілісі відбувається протестна акція
У столиці Грузії Тбілісі ввечері 11 листопада відбулася акція протесту «Ми — Європа!». На проспекті Руставелі перед парламентом Грузії зібралися активісти, політики та громадяни, які вважають, що вибори до парламенту 26 жовтня були сфальсифіковані.
Присутні тримають прапори Грузії та ЄС і ватмани, на яких написано: «Грузія голосує за ЄС», «Санкції — Бідзіні!» та інші.
Представники європейської делегації протягом усього дня проводили зустрічі з президенткою Грузії, представниками опозиції, неурядовими організаціями. На акцію вже прибули голови комітетів із зовнішніх відносин парламентів Німеччини, Фінляндії, Швеції, Франції, Литви, Латвії, Естонії та Польщі.
Влада в Грузії окупована РФ
У 2014 році Мамука Мамулашвілі створив “Грузинський національний легіон”. Головною метою є допомога українському народу зберегти свою незалежність. “Грузинський легіон” став одним з найбільших іноземних військових формувань в Україні.
Мамука розповів Online.UA, чому грузинські добровольці воюють за Україну, скільки кримінальних справ на них відкрили у Росії, як ФСБ працює у його рідній країні та чому перемога України важлива для Грузії.
Росія змогла вкласти величезні фінанси у політичний напрямок Грузії. Грузинські колаборанти, як колишній прем'єр-міністр Іванішвілі, проникли у грузинську політику за допомогою обіцянок, що влада буде лобіювати вступ Грузії до НАТО та Євросоюзу.
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