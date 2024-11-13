Поверніть наш голос. У Тбілісі пройшла жіноча акція протесту
Категорія
Політика
Дата публікації

Поверніть наш голос. У Тбілісі пройшла жіноча акція протесту

Тбілісі
Джерело:  Ехо Кавказу

У Тбілісі 13 листопада біля будівлі ЦВК Грузії відбувалася акція жінок з вимогою перевиборів. Вони зокрема вказують на порушення таємниці голосування під час виборів до парламенту 26 жовтня.

Головні тези:

  • Акція протесту в Тбілісі з жіночими учасницями вимагає перевиборів і відновлення демократичних принципів голосування.
  • Учасники акції «Поверніть наш голос» стикалися з опором правоохоронців.
  • Подібні протести в Тбілісі та негативне ставлення до результатів виборів вказують на недовіру громадян до влади та вимагання дотримання демократичних стандартів.
  • Проведення перевиборів та реформування виборчої системи можуть допомогти відновити довіру до політичного процесу в Грузії.

Грузинські жінки вимагають перевиборів до парламенту

Біля будівлі Центральної виборчої комісії у Тбілісі відбулася акція жінок під гаслом «Поверніть наш голос». Ті, хто зібрався біля ЦВК, зажадали анулювати результати голосування, опубліковані комісією, і провести повторні вибори.

Акція протесту у Тбілісі

Під час мітингу відбулася словесна конфронтація між учасниками мітингу та правоохоронцями, мобілізованими на місці. Протестувальники намагалися проникнути у двір Центрвиборчкому, проте поліцейські не дозволили їм це зробити.

Пізніше мітингувальники все ж таки потрапили на територію, що прилягає до будівлі ЦВК.

Згодом учасники акції попрямували від будівлі ЦВК у бік пам'ятника Давиду Агмашенебелі. У ході цього сталася суперечка між протестувальниками та правоохоронцями. Учасники мітингу спробували перекрити дорогу, проте поліція не дала їм змоги це зробити.

Протестувальники внесли до ЦВК індивідуальні заяви з вимогою провести перевибори.

У Тбілісі відбувається протестна акція

У столиці Грузії Тбілісі ввечері 11 листопада відбулася акція протесту «Ми — Європа!». На проспекті Руставелі перед парламентом Грузії зібралися активісти, політики та громадяни, які вважають, що вибори до парламенту 26 жовтня були сфальсифіковані.

Присутні тримають прапори Грузії та ЄС і ватмани, на яких написано: «Грузія голосує за ЄС», «Санкції — Бідзіні!» та інші.

Представники європейської делегації протягом усього дня проводили зустрічі з президенткою Грузії, представниками опозиції, неурядовими організаціями. На акцію вже прибули голови комітетів із зовнішніх відносин парламентів Німеччини, Фінляндії, Швеції, Франції, Литви, Латвії, Естонії та Польщі.

Влада в Грузії окупована РФ

У 2014 році Мамука Мамулашвілі створив “Грузинський національний легіон”. Головною метою є допомога українському народу зберегти свою незалежність. “Грузинський легіон” став одним з найбільших іноземних військових формувань в Україні.  

Мамука розповів Online.UA, чому грузинські добровольці воюють за Україну, скільки кримінальних справ на них відкрили у Росії, як ФСБ працює у його рідній країні та чому перемога України важлива для Грузії. 

Росія змогла вкласти величезні фінанси у політичний напрямок Грузії. Грузинські колаборанти, як колишній прем'єр-міністр Іванішвілі, проникли у грузинську політику за допомогою обіцянок, що влада буде лобіювати вступ Грузії до НАТО та Євросоюзу.

Більше по темі

Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
У День незалежності Грузії в Тбілісі проходить масштабна акція проти закону про "іноагентів" — відео
Тбілісі
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
У Тбілісі тисячі грузинів протестували під парламентом — відео
Грузія
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
У Тбілісі пройшов марш протесту проти результатів парламентських виборів
Тбілісі

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?