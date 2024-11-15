Чудова новина. В ЄС відреагували на нове рішення Трампа

За словами шефа чеської дипломатії Яна Ліпавського, останні рішення нового президента США Дональда Трампа свідчать про те, що Євросоюз та Штати все-таки зможуть домовитися та продовжувати співпрацю.

Чи заблокує Трамп допомогу для України

На переконання глави МЗС Чехії, щоб не сталося, новий очільник Білого дому вимагатиме від Європи більшого внеску у власну безпеку.

Він також спробував заспокоїти українців, які вважають, що Трамп заблокує допомогу для Києва.

Ми не знаємо, як буде чи не буде продовжуватися американська допомога Україні. Не буде так, що Дональд Трамп може натиснути на рубильник, і наступного дня Україна взагалі нічого не отримає. Ян Ліпавський Глава МЗС Чехії

За словами дипломата, на цьому тлі він залишається позитивно налаштованим, навіть якщо заяви республіканців і Трампа щодо України є розпливчастими.

Я особисто залишаюся оптимістом. Завжди потрібно готуватися до всіх сценаріїв, — попередив він. Поширити

Яке рішення Трампа приємно здивувало ЄС

Ян Ліпавський закликає Європейський Союз більше інвестувати у власну оборону.

Водночас, коли я дивлюся на те, що Дональд Трамп говорить про Китай, про Іран, про безпеку на Близькому Сході, як він говорить про Північну Корею, мені було б дивно, якби Росія ще не була включена в цей пазл. Поширити

За словами глави МЗС Чехії, офіційний Брюссель вітає рішення нового президента США призначити Марко Рубіо очільником Держдепу.

Він наголосив, що це максимально позитивний сигнал для Євросоюзу.