Чудова новина. В ЄС відреагували на нове рішення Трампа

За словами шефа чеської дипломатії Яна Ліпавського, останні рішення нового президента США Дональда Трампа свідчать про те, що Євросоюз та Штати все-таки зможуть домовитися та продовжувати співпрацю.
Головні тези:
- Європейський Союз повинен інвестувати більше у власну оборону.
- Призначення Марко Рубіо очільником Держдепу стало позитивним сигналом для ЄС.
- Чехія висловлює оптимізм щодо майбутньої допомоги Україні від США.
Чи заблокує Трамп допомогу для України
На переконання глави МЗС Чехії, щоб не сталося, новий очільник Білого дому вимагатиме від Європи більшого внеску у власну безпеку.
Він також спробував заспокоїти українців, які вважають, що Трамп заблокує допомогу для Києва.
За словами дипломата, на цьому тлі він залишається позитивно налаштованим, навіть якщо заяви республіканців і Трампа щодо України є розпливчастими.
Яке рішення Трампа приємно здивувало ЄС
Ян Ліпавський закликає Європейський Союз більше інвестувати у власну оборону.
За словами глави МЗС Чехії, офіційний Брюссель вітає рішення нового президента США призначити Марко Рубіо очільником Держдепу.
Він наголосив, що це максимально позитивний сигнал для Євросоюзу.
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