Трамп уже надсилає Україні перші позитивні сигнали
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Політика
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Трамп уже надсилає Україні перші позитивні сигнали

Трамп
Джерело:  Politico

Американські журналісти звернули увагу на те, що останні рішення президента США Дональда Трампа є доказом його прихильності до збереження підтримки України на тлі її війни з Росією.

Головні тези:

  • Проукраїнські політики у команді Трампа можуть вплинути на зовнішню політику Вашингтона щодо Києва.
  • Українська влада вітає кадрові рішення Трампа, вважаючи їх позитивними для подальшої підтримки країни.
  • Команда нового президента США планує посилити санкції проти російського енергетичного сектора.

Трамп набирає у свою команду чимало проукраїнських політиків

12 листопада офіційно стало відомо, що новий президент США призначив конгресмена Майкла Волца своїм радником з національної безпеки.

Окрім того, ширяться чутки про те, що Дональд Трамп також має намір висунути сенатора Марко Рубіо на посаду очільника Держдепую

Обидва політики підтримують концепцію "Америка понад усе", але в питаннях зовнішньої політики залишаються жорсткими щодо таких країн, як Китай, Іран та Росія. Рубіо і Волц хоча і не підтримали деякі попередні пакети допомоги Україні, але не через небажання допомогти, а з огляду на внутрішні пріоритети США.

Не можна також ігнорувати той факт, що Волц навіть закликав дозволити Україні використовувати американську далекобійну зброю для ударів по Росії, однак команда Джо Байдена не це досі не погодилася.

Майк Волц (Фото: wikipedia.org)

Українська влада задоволена кадровими рішеннями Трампа

За словами експерта Даніеля Вайдіча, наразі команда українського лідера Володимира Зеленського впевнена у призначеннях, які відбулися. Причин для нагнітання ситуації точно немає.

До такої позитивної думки схиляються і кілька колишніх чиновників адміністрації Трампа.

На їхнє переконання, нова адміністрація буде намагатися відшукати збалансоване рішення, для завершення війни РФ проти України.

Що важливо розуміти, підхід команди Трампа передбачає посилення санкцій проти російського енергетичного сектора, який дає можливість Кремлю продовжувати терор.

Зокрема, Волц підкреслював потребу усунення лазівок, що дозволяють Росії експортувати нафту, чим підтвердив жорсткий підхід, який використовував Трамп під час свого першого терміну.

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