Правила гри змінилися. Чому Трамп не зможе кинути Україну напризволяще

Попри те, що дедалі більше політологів і аналітиків схиляють до думки, що новий президент США Дональда Трамп може кинути Україну, однак видання Foreign Affairs вважає такий сценарій малоймовірним, адже це стане для республіканця приниженням та гучною поразкою.

Перемога України може стати перемогою для Трампа

Як стверджує заслужений професор міжнародної політики Деніел Дрезнер, новий президент США буде всіляко намагатися посилити позиції США на міжнародній арені.

Однак це буде неможливо зробити, якщо Білий дім відмовиться від підтримки українського народу й дасть Росії шанс на посилення та завоювання більшої кількості територій.

На цьому тлі також не можна забувати про те, як Трамп жорстко критикував Байдена за хаотичне виведення військ США з Афганістану у 2021 році.

Приниження в Афганістані поклало початок краху американського авторитету та поваги в усьому світі, — заявив тоді лідер республіканців. Поширити

Однак, за словами професора, подібний результат у війні Росії проти України створить для Дональда Трампа аналогічні політичні проблеми, яких він, звичайно, не хоче мати.

Не варто очікувати від Трампа божевільних рішень

Як зазначив Деніел Дрезнер, наразі на міжнародній арені ситуація склалася таким чином, що Трампу буде складніше вивести США з цих конфліктів, ніж він стверджував під час передвиборчої кампанії.

Глобальні правила гри змінилися з 2017 року. Багато країн почали здобувати незалежність від США, включно зі структурами БРІКС+, ОПЕК+ і Шанхайською організацією співпраці, — наголосив професор. Поширити

Експерт також звертає увагу на те, Трамп повертається у Білий дім, будучи відомою фігурою на світовій арені.