Залишилося 38 днів. Син Трампа цинічно висміяв Зеленського

Син нового очільника Білого дому Дональд Трамп-молодший іронічно натякнув, що український лідер Володимир Зеленський "втратить допомогу" вже за місяць.

Трамп-молодший продовжує недоречно “жартувати”

Новий скандальний допис син новообраного президента США опублікував на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.

Дональд Трамп-молодший оприлюднив чорно-біле відео, на якому на Володимира Зеленського сиплються долари.

POV (point of view — ред.): тебе залишилося 38 днів до втрати допомоги, — написано на ролику. Поширити

Фото: скриншот

Варто звернути увагу на те, що на опублікованому відео український лідер виглядає сумним поруч із Трампом.

Камера сфокусована на обличчі Володимира Зеленського, після чого відео стає чорно-білим, а перед українським президентом падають доларові купюри.

За словами журналістів, спочатку відео опублікувала Сара Пейлін, колишня губернаторка Аляски та кандидатка на посаду віце-президента від Республіканської партії.

Цілком можливо, що Дональд Трамп-молодший мав на увазі дату, коли виборці офіційно затвердять перемогу республіканця на виборах.

Як відомо, інавгурація нового президента США відбудеться 20 січня.

Який сценарій щодо завершення війни розглядає Трамп

Як вдалося дізнатися американським журналістам, станом на сьогодні новий президент США обговорює зі своєю командою одразу кілька планів завершення війни РФ проти України.

Що важливо розуміти, Дональд Трамп багато разів обіцяв, що розпочне мирні переговори до того, як вступить на посаду в січні.

Перші подробиці цього плану розкрили люди з команди республіканця, які говори на умовах анонімності.

Він наголосив, що поточна лінія фронту буде заморожена, а Києву запропонують відмовитися від своїх амбіцій щодо вступу до НАТО на 20 років.

Якщо команда Володимира Зеленського погодиться, то Штати наповнять Україну зброєю, щоб утримати Росію від відновлення війни.