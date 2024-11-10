Осталось 38 дней. Сын Трампа цинично высмеял Зеленского

Сын нового главы Белого дома Дональд Трамп-младший иронично намекнул, что украинский лидер Владимир Зеленский "потеряет помощь" уже через месяц.

Трамп-младший продолжает "шутить" об Укрине

Новое скандальное сообщение сын новоизбранного президента США опубликовал на своей странице в социальной сети Instagram.

Дональд Трамп-младший обнародовал черно-белое видео, на котором на Владимира Зеленского сыплются доллары.

POV (point of view – ред.): у тебя осталось 38 дней до потери помощи, – написано на ролике. Поделиться

Фото: скриншот

Стоит обратить внимание, что на опубликованном видео украинский лидер выглядит грустным рядом с Трампом.

Камера сфокусирована на лице Владимира Зеленского, после чего видео становится черно-белым, а перед украинским президентом падают долларовые купюры.

По словам журналистов, сначала видео опубликовала Сара Пэйлин, бывшая губернатор Аляски и кандидат на должность вице-президента от Республиканской партии.

Вполне возможно, что Дональд Трамп-младший подразумевал дату, когда избиратели официально утвердят победу республиканца на выборах.

Как известно, инаугурация нового президента США состоится 20 января.

Какой сценарий для завершения войны рассматривает Трамп

Как удалось узнать американским журналистам, на сегодняшний день новый президент США обсуждает со своей командой сразу несколько планов завершения войны РФ против Украины.

Что важно понимать, Дональд Трамп много раз обещал, что начнет мирные переговоры до вступления в должность в январе.

Первые подробности этого плана раскрыли люди из команды республиканца, говорящие на условиях анонимности.

Он отметил, что текущая линия фронта будет заморожена, а Киеву предложат отказаться от своих амбиций по вступлению в НАТО на 20 лет.

Если команда Владимира Зеленского согласится, Штаты наполнят Украину оружием, чтобы удержать Россию от восстановления войны.