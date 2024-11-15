Трамп уже отправляет Украине первые положительные сигналы

Американские журналисты обратили внимание на то, что последние решения президента США Дональда Трампа являются доказательством его приверженности сохранению поддержки Украины на фоне ее войны с Россией.

Трамп набирает в свою команду немало проукраинских политиков

12 ноября официально стало известно, что новый президент США назначил конгрессмена Майкла Волца своим советником по национальной безопасности.

Кроме того, ходят слухи о том, что Дональд Трамп также намерен выдвинуть сенатора Марко Рубио на должность главы Госдепа.

Оба политика поддерживают концепцию "Америка превыше всего", но в вопросах внешней политики остаются жесткими в отношении таких стран, как Китай, Иран и Россия. Рубио и Волц хотя и не поддержали некоторые предыдущие пакеты помощи Украине, но не из-за нежелания помочь, а учитывая внутренние приоритеты США. Поделиться

Нельзя также игнорировать тот факт, что Волц даже призвал разрешить Украине использовать американское дальнобойное оружие для ударов по России, однако команда Джо Байдена не согласилась.

Майк Волц (Фото: wikipedia.org)

Украинские власти довольны кадровыми решениями Трампа

По словам эксперта Даниэля Вайдича, команда украинского лидера Владимира Зеленского уверена в состоявшихся назначениях. Причин для нагнетания ситуации нет.

К такому позитивному мнению склоняются и несколько бывших чиновников администрации Трампа.

По их убеждению, новая администрация будет пытаться найти сбалансированное решение для завершения войны РФ против Украины.

Что важно понимать, подход команды Трампа предполагает ужесточение санкций против российского энергетического сектора, позволяющего Кремлю продолжать террор.