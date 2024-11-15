Трамп виступив з жорсткою заявою щодо війни РФ проти України
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Трамп виступив з жорсткою заявою щодо війни РФ проти України

Трамп
Джерело:  CNN

Новий президент США Дональд Трамп публічно пообіцяв, що він та члени його команди будуть робити все можливо, що швидко закінчити війну Росії проти  України.

Головні тези:

  • Трамп публічно пообіцяв закінчити війну РФ проти України.
  • Він також заявив про намір зупинити всі війни на планеті та підкреслив важливість миру і безпеки для всіх націй.
  • Трамп вважає, що під час замаху на нього в Пенсильванії Бог врятував його життя не просто так.

Трамп підтвердив свій намір стосовно України

Ми будемо дуже наполегливо працювати з Росією та Україною. Це (війна — ред.) має припинитися. Росія і Україна повинні зупинитися.

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Новий президент США

За словами американських журналістів, під час заходу у Флориді новий очільник Білого дому висловив жаль з приводу смертей через війну,

Він зазначив, що йому шкода і солдат, і цивільних, які "перебувають у містах".

Ми будемо працювати над цим, — пообіцяв Дональд Трамп.

Трамп пообіцяв зупинити всі війни на планеті

Одразу після своєї перемоги на виборах лідер республіканців заявив, що має намір покласти край війнам у світі.

Вони казали: "Він почне війну". Я не збираюся починати війну, я збираюся зупинити війни.

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Новий президент США

Новий очільник Білого дому також почав стверджувати, що за час його каденції, "не було воєн".

Протягом чотирьох років у нас не було воєн. За винятком того, що ми перемогли ІДІЛ. Ми перемогли ІДІЛ в рекордно короткі терміни, але у нас не було воєн, — додав американський лідер.

Окрім того, політик нагадав про замах на нього в Пенсильванії в липні і додав, що "Бог врятував" його життя "не просто так".

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