Трамп виступив з жорсткою заявою щодо війни РФ проти України

Новий президент США Дональд Трамп публічно пообіцяв, що він та члени його команди будуть робити все можливо, що швидко закінчити війну Росії проти України.
Головні тези:
- Трамп публічно пообіцяв закінчити війну РФ проти України.
- Він також заявив про намір зупинити всі війни на планеті та підкреслив важливість миру і безпеки для всіх націй.
- Трамп вважає, що під час замаху на нього в Пенсильванії Бог врятував його життя не просто так.
Трамп підтвердив свій намір стосовно України
За словами американських журналістів, під час заходу у Флориді новий очільник Білого дому висловив жаль з приводу смертей через війну,
Він зазначив, що йому шкода і солдат, і цивільних, які "перебувають у містах".
Трамп пообіцяв зупинити всі війни на планеті
Одразу після своєї перемоги на виборах лідер республіканців заявив, що має намір покласти край війнам у світі.
Новий очільник Білого дому також почав стверджувати, що за час його каденції, "не було воєн".
Окрім того, політик нагадав про замах на нього в Пенсильванії в липні і додав, що "Бог врятував" його життя "не просто так".
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