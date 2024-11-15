Трамп виступив з жорсткою заявою щодо війни РФ проти України

Новий президент США Дональд Трамп публічно пообіцяв, що він та члени його команди будуть робити все можливо, що швидко закінчити війну Росії проти України.

Трамп підтвердив свій намір стосовно України

Ми будемо дуже наполегливо працювати з Росією та Україною. Це (війна — ред.) має припинитися. Росія і Україна повинні зупинитися. Дональд Трамп Новий президент США

За словами американських журналістів, під час заходу у Флориді новий очільник Білого дому висловив жаль з приводу смертей через війну,

Він зазначив, що йому шкода і солдат, і цивільних, які "перебувають у містах".

Ми будемо працювати над цим, — пообіцяв Дональд Трамп. Поширити

Трамп пообіцяв зупинити всі війни на планеті

Одразу після своєї перемоги на виборах лідер республіканців заявив, що має намір покласти край війнам у світі.

Вони казали: "Він почне війну". Я не збираюся починати війну, я збираюся зупинити війни. Дональд Трамп Новий президент США

Новий очільник Білого дому також почав стверджувати, що за час його каденції, "не було воєн".

Протягом чотирьох років у нас не було воєн. За винятком того, що ми перемогли ІДІЛ. Ми перемогли ІДІЛ в рекордно короткі терміни, але у нас не було воєн, — додав американський лідер. Поширити

Окрім того, політик нагадав про замах на нього в Пенсильванії в липні і додав, що "Бог врятував" його життя "не просто так".