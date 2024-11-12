Прем'єр Чехії здивований розмовою з Трампом стосовно України
Категорія
Політика
Дата публікації

Прем'єр Чехії здивований розмовою з Трампом стосовно України

Петр Фіала
Read in English
Джерело:  CTK

За словами чеського прем'єра Петра Фіала, у нього вже відбулися телефонні перемовини з новим американським лідером Дональдом Трампом. Політик зізнався, що вони його дуже здивували та пояснив чому.

Головні тези:

  • Трамп запитував у Фіала про його погляди на хід війни Росії проти України.
  • Чеський прем'єр вважає, що новому президенту буде нелегко зупинити агресію РФ.
  • Фіала поки не розголошує всі деталі розмови.

Фіала розкрив зміст переговорів з Трампом

Деталі нещодавньої бесіди політик розкрив представникам ЗМІ у кулуарах кліматичного саміту СОР29 у Баку

Петр Фіала не приховує, що переговори з новим президентом США здивували його “у двох моментах”.

Була справді відкрита дискусія. Дональд Трамп запитав мене про мої погляди на війну Росії проти України та її вирішення. Я також був здивований сердечністю і доброзичливістю розмови.

Петр Фіала

Петр Фіала

Прем'єр-міністр Чехії

Окрім того, за його словами, новий очільник Білого дому згадав про свої особисті зв'язки з Чехією і добре відгукувався про свої відносини з країною.

Трамп досі не розкриває свій план щодо завершення війни

Журналісти також поцікавилися у Фіала, чи поділився з ним Дональд Трамп, який раніше пообіцяв припинити війну Росії проти України до своєї інавгурації, якимись подробицями цього плану.

Політик не захотів розповідати всі подробиці бесіди, однак запевнив, що кожен скаже те, що хотів сказати публічно.

Безумовно, мати справу з російською агресією в Україні, мати справу з цією ситуацією буде нелегко, я думаю, ми всі це знаємо, — наголосив він.

Варто звернути увагу на те, що Дональд Трамп, якого обрали наступним президентом США, вже встиг провести телефонні розмови з низкою світових лідерів.

Президент України Володимир Зеленський був одним з перших у цьому списку.

Більше по темі

Категорія
Економіка
Дата публікації
Додати до обраного
ЄС пропонує Трампу першу угоду для послаблення режиму Путіна
Трамп
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Старший син Трампа не увійде до його адміністрації. Що це означає для України
Дональд Трамп-молодший
Категорія
Економіка
Дата публікації
Додати до обраного
Урізати 100% коштів для України. Трампісти виступили з новою вимогою
Стів Бенон

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?