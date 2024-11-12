Прем'єр Чехії здивований розмовою з Трампом стосовно України

За словами чеського прем'єра Петра Фіала, у нього вже відбулися телефонні перемовини з новим американським лідером Дональдом Трампом. Політик зізнався, що вони його дуже здивували та пояснив чому.
Головні тези:
- Трамп запитував у Фіала про його погляди на хід війни Росії проти України.
- Чеський прем'єр вважає, що новому президенту буде нелегко зупинити агресію РФ.
- Фіала поки не розголошує всі деталі розмови.
Фіала розкрив зміст переговорів з Трампом
Деталі нещодавньої бесіди політик розкрив представникам ЗМІ у кулуарах кліматичного саміту СОР29 у Баку
Петр Фіала не приховує, що переговори з новим президентом США здивували його “у двох моментах”.
Окрім того, за його словами, новий очільник Білого дому згадав про свої особисті зв'язки з Чехією і добре відгукувався про свої відносини з країною.
Трамп досі не розкриває свій план щодо завершення війни
Журналісти також поцікавилися у Фіала, чи поділився з ним Дональд Трамп, який раніше пообіцяв припинити війну Росії проти України до своєї інавгурації, якимись подробицями цього плану.
Політик не захотів розповідати всі подробиці бесіди, однак запевнив, що кожен скаже те, що хотів сказати публічно.
Варто звернути увагу на те, що Дональд Трамп, якого обрали наступним президентом США, вже встиг провести телефонні розмови з низкою світових лідерів.
Президент України Володимир Зеленський був одним з перших у цьому списку.
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