Премьер Чехии удивлен разговором с Трампом об Украине

По словам чешского премьера Петра Фиала, у него уже прошли телефонные переговоры с новым американским лидером Дональдом Трампом. Политик признался, что они очень удивили его и объяснил почему.

Фиала раскрыл содержание переговоров с Трампом

Детали недавней беседы политик раскрыл представителям СМИ в кулуарах климатического саммита СОР29 в Баку

Петр Фиала не скрывает, что переговоры с новым президентом США удивили его "в двух моментах".

Была действительно открытая дискуссия. Дональд Трамп спросил меня о моих взглядах на войну России против Украины и ее решении. Я тоже был удивлен сердечностью и доброжелательностью разговора. Петр Фиала Премьер-министр Чехии

Кроме того, по его словам, новый глава Белого дома упомянул о своих личных связях с Чехией и хорошо отзывался о своих отношениях со страной.

Трамп до сих пор не раскрывает свой план по завершению войны

Журналисты также поинтересовались у Фиала, поделился ли с ним Дональд Трамп, ранее пообещавший прекратить войну России против Украины до своей инаугурации, какими-то подробностями этого плана.

Политик не захотел рассказывать все подробности беседы, но заверил, что каждый скажет то, что хотел сказать публично.

Безусловно, столкнуться с российской агрессией в Украине, столкнуться с этой ситуацией будет нелегко, я думаю, мы все это знаем, — подчеркнул он. Поделиться

Стоит обратить внимание на то, что избранный следующим президентом США Дональд Трамп уже успел провести телефонные разговоры с рядом мировых лидеров.