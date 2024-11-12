Премьер Чехии удивлен разговором с Трампом об Украине

По словам чешского премьера Петра Фиала, у него уже прошли телефонные переговоры с новым американским лидером Дональдом Трампом. Политик признался, что они очень удивили его и объяснил почему.
Главные тезисы
- Трамп спрашивал у Фиала о его взглядах на ход войны России против Украины.
- Чешский премьер считает, что новому президенту будет нелегко остановить агрессию РФ.
- Фиала пока не разглашает все детали разговора.
Фиала раскрыл содержание переговоров с Трампом
Детали недавней беседы политик раскрыл представителям СМИ в кулуарах климатического саммита СОР29 в Баку
Петр Фиала не скрывает, что переговоры с новым президентом США удивили его "в двух моментах".
Кроме того, по его словам, новый глава Белого дома упомянул о своих личных связях с Чехией и хорошо отзывался о своих отношениях со страной.
Трамп до сих пор не раскрывает свой план по завершению войны
Журналисты также поинтересовались у Фиала, поделился ли с ним Дональд Трамп, ранее пообещавший прекратить войну России против Украины до своей инаугурации, какими-то подробностями этого плана.
Политик не захотел рассказывать все подробности беседы, но заверил, что каждый скажет то, что хотел сказать публично.
Стоит обратить внимание на то, что избранный следующим президентом США Дональд Трамп уже успел провести телефонные разговоры с рядом мировых лидеров.
Президент Украины Владимир Зеленский был одним из первых в этом списке.
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