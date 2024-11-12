Премьер Чехии удивлен разговором с Трампом об Украине
Категория
Политика
Дата публикации

Премьер Чехии удивлен разговором с Трампом об Украине

Петр Фиала
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Источник:  CTK

По словам чешского премьера Петра Фиала, у него уже прошли телефонные переговоры с новым американским лидером Дональдом Трампом. Политик признался, что они очень удивили его и объяснил почему.

Главные тезисы

  • Трамп спрашивал у Фиала о его взглядах на ход войны России против Украины.
  • Чешский премьер считает, что новому президенту будет нелегко остановить агрессию РФ.
  • Фиала пока не разглашает все детали разговора.

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Петр Фиала не скрывает, что переговоры с новым президентом США удивили его "в двух моментах".

Была действительно открытая дискуссия. Дональд Трамп спросил меня о моих взглядах на войну России против Украины и ее решении. Я тоже был удивлен сердечностью и доброжелательностью разговора.

Петр Фиала

Петр Фиала

Премьер-министр Чехии

Кроме того, по его словам, новый глава Белого дома упомянул о своих личных связях с Чехией и хорошо отзывался о своих отношениях со страной.

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Журналисты также поинтересовались у Фиала, поделился ли с ним Дональд Трамп, ранее пообещавший прекратить войну России против Украины до своей инаугурации, какими-то подробностями этого плана.

Политик не захотел рассказывать все подробности беседы, но заверил, что каждый скажет то, что хотел сказать публично.

Безусловно, столкнуться с российской агрессией в Украине, столкнуться с этой ситуацией будет нелегко, я думаю, мы все это знаем, — подчеркнул он.

Стоит обратить внимание на то, что избранный следующим президентом США Дональд Трамп уже успел провести телефонные разговоры с рядом мировых лидеров.

Президент Украины Владимир Зеленский был одним из первых в этом списке.

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