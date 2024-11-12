Урезать 100% средств для Украины. Трамписты выступили с новым требованием

Советник Дональда Трампа и лидер движения MAGA (Сделаем Америку Большой Снова) Стив Бенон потребовал, чтобы не только США отменили всю помощь Украине, но и члены ЕС.

Трамписты не хотят поддерживать Украину

Стив Бенон обратил внимание журналистов на то, что озвучивает четкую позицию движения MAGA, а не Дональда Трампа.

Соответственно, он до сих пор не знает, что планирует сделать новый президент США в конкретно этом случае.

Лидер трампистов начал жаловаться на политику итальянского премьера Джорджии Мелони, которая всячески публично поддерживает Украину и призывает других союзников к усилению помощи Киеву.

По убеждению Бенона, ее отношение изменится после возвращения Трампа, ведь он якобы сможет ее переубедить.

Иначе, если она действительно верит в то, что говорила последние годы, она должна быть готова вместе с другими в Европе вкладывать в это деньги, выписывать чеки размером с речи. Мы в движении MAGA непоколебимы, мы хотим урезать 100% средств для Украины в Палате представителей Конгресса. Стивен Бенон Лидер трампистов из движения MAGA

Бенон не скрывает то, что взгляды его движения и самого Трампа могут отличаться.

Несмотря на это, он добавил, что новый глава Белого дома точно хочет, чтобы война закончилась, а в Украине воцарился мир.

Я не говорю за него, но понятно, что он хочет положить конец этой полуодержимости проталкивания НАТО чуть ли не на территорию России, — заявил Бенон. Поделиться

Трамп может попытаться заморозить войну РФ против Украины

По словам журналистов, такой сценарий является одним из нескольких, которые сейчас оценивает новый глава Белого дома.

Что важно понимать, Дональд Трамп многократно давал понять, что начнет мирные переговоры до вступления в должность в январе.

Отдельные детали этого плана раскрыли люди из команды республиканца, говорящие на условиях анонимности.

Как утверждают инсайдеры, текущая линия фронта будет заморожена, а Киеву предложат отказаться от своих амбиций по вступлению в НАТО на 20 лет.

Если команда Владимира Зеленского согласится, Штаты наполнят Украину оружием, чтобы удержать Россию от возобновления войны.