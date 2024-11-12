Урізати 100% коштів для України. Трампісти виступили з новою вимогою

Радник Дональда Трампа і лідер протрампівського руху MAGA (Make America Great Again – Зробимо Америку Великою Знову) Стів Бенон почав вимагати, щоб не лише США скасували всю допомогу Україні, а й члени ЄС.

Трампісти не хочуть підтримувати Україну

Насамперед Стів Бенон звернув увагу журналістів на те, що озвучує чітку позицію руху MAGA, а не Дональда Трампа.

Відповідно він досі не знає, як планує вчинити новий президент США у конкретно цьому випадку.

Лідер трампістів почав скаржитися на політику італійської прем’єрки Джорджії Мелоні, яка всіляко публічно підтримує Україну та заохочує інших союзників до посилення допомоги Києву.

На переконання Бенона, її ставлення зміниться після повернення Трампа, адже він, мовляв, зможе її переконати.

Інакше, якщо вона справді вірить у те, що говорила останніми роками, вона має бути готова разом з іншими в Європі вкладати в це гроші, виписувати чеки розміром із промови. Ми в русі MAGA непохитні, ми хочемо урізати 100% коштів для України в Палаті представників Конгресу. Стівен Бенон Лідер трампістів з руху MAGA

Бенон не приховує те, що погляди його руху і самого Трампа можуть відрізнятися.

Попри це він додав, що новий очільник Білого дому точно хоче, щоб війна закінчилася, а в Україні запанував мир.

Я не говорю за нього, але зрозуміло, що він хоче покласти край цій напіводержимості проштовхування НАТО мало не на територію Росії, — цинічно заявив Бенон. Поширити

Трамп може спробувати заморозити війну РФ проти України

За словами журналістів, такий сценарій є одним з кількох, які наразі оцінює новий очільник Білого дому.

Що важливо розуміти, Дональд Трамп багато разів давав зрозуміти, що розпочне мирні переговори до того, як вступить на посаду в січні.

Окремі деталі цього плану розкрили люди з команди республіканця, які говори на умовах анонімності.

Як стверджують інсайдери, поточна лінія фронту буде заморожена, а Києву запропонують відмовитися від своїх амбіцій щодо вступу до НАТО на 20 років.

Якщо команда Володимира Зеленського погодиться, то Штати наповнять Україну зброєю, щоб утримати Росію від відновлення війни.