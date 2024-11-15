Трамп выступил с жестким заявлением касательно войны РФ против Украины

Новый президент США Дональд Трамп публично пообещал, что он и члены его команды будут делать все возможное, чтобы быстро закончить войну России против Украины.
Главные тезисы
- Трамп публично пообещал закончить войну РФ против Украины.
- Он также заявил о намерении остановить все войны на планете и подчеркнул важность мира и безопасности для всех наций.
- Трамп считает, что во время покушения на него в Пенсильвании Бог спас его жизнь не просто так.
Трамп подтвердил свое намерение по отношению к Украине
По словам американских журналистов, во время мероприятия во Флориде новый глава Белого дома выразил сожаление по поводу смертей из-за войны.
Он отметил, что ему жаль и солдат, и гражданских, "находящихся в городах".
Трамп пообещал остановить все войны на планете
Сразу после своей победы на выборах лидер республиканцев заявил, что намерен покончить с войнами в мире.
Новый глава Белого дома также начал утверждать, что за время его каденции "не было войн".
Кроме того, политик напомнил о покушении на него в Пенсильвании в июле и добавил, что "Бог спас" его жизнь "не просто так".
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