Трамп выступил с жестким заявлением касательно войны РФ против Украины

Новый президент США Дональд Трамп публично пообещал, что он и члены его команды будут делать все возможное, чтобы быстро закончить войну России против Украины.

Трамп подтвердил свое намерение по отношению к Украине

Мы будем очень упорно работать с Россией и Украиной. Эта (война — ред.) должно прекратиться. Россия и Украина должны остановиться. Дональд Трамп Новый президент США

По словам американских журналистов, во время мероприятия во Флориде новый глава Белого дома выразил сожаление по поводу смертей из-за войны.

Он отметил, что ему жаль и солдат, и гражданских, "находящихся в городах".

Мы будем работать над этим, — пообещал Дональд Трамп. Поделиться

Трамп пообещал остановить все войны на планете

Сразу после своей победы на выборах лидер республиканцев заявил, что намерен покончить с войнами в мире.

Они говорили: "Он начнет войну". Я не собираюсь начать войну, я собираюсь остановить войны. Дональд Трамп Новый президент США

Новый глава Белого дома также начал утверждать, что за время его каденции "не было войн".

В течение четырех лет у нас не было войн. За исключением того, что мы победили ИГИЛ. Мы победили ИГИЛ в рекордно короткие сроки, но у нас не было войн, — добавил американский лидер. Поделиться

Кроме того, политик напомнил о покушении на него в Пенсильвании в июле и добавил, что "Бог спас" его жизнь "не просто так".