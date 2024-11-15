Трамп выступил с жестким заявлением касательно войны РФ против Украины
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Трамп выступил с жестким заявлением касательно войны РФ против Украины

Трамп
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Источник:  CNN

Новый президент США Дональд Трамп публично пообещал, что он и члены его команды будут делать все возможное, чтобы быстро закончить войну России против Украины.

Главные тезисы

  • Трамп публично пообещал закончить войну РФ против Украины.
  • Он также заявил о намерении остановить все войны на планете и подчеркнул важность мира и безопасности для всех наций.
  • Трамп считает, что во время покушения на него в Пенсильвании Бог спас его жизнь не просто так.

Трамп подтвердил свое намерение по отношению к Украине

Мы будем очень упорно работать с Россией и Украиной. Эта (война — ред.) должно прекратиться. Россия и Украина должны остановиться.

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Новый президент США

По словам американских журналистов, во время мероприятия во Флориде новый глава Белого дома выразил сожаление по поводу смертей из-за войны.

Он отметил, что ему жаль и солдат, и гражданских, "находящихся в городах".

Мы будем работать над этим, — пообещал Дональд Трамп.

Трамп пообещал остановить все войны на планете

Сразу после своей победы на выборах лидер республиканцев заявил, что намерен покончить с войнами в мире.

Они говорили: "Он начнет войну". Я не собираюсь начать войну, я собираюсь остановить войны.

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Новый президент США

Новый глава Белого дома также начал утверждать, что за время его каденции "не было войн".

В течение четырех лет у нас не было войн. За исключением того, что мы победили ИГИЛ. Мы победили ИГИЛ в рекордно короткие сроки, но у нас не было войн, — добавил американский лидер.

Кроме того, политик напомнил о покушении на него в Пенсильвании в июле и добавил, что "Бог спас" его жизнь "не просто так".

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