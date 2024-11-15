Великолепная новость. В ЕС отреагировали на новое решение Трампа

По словам шефа чешской дипломатии Яна Липавского, последние решения нового президента США Дональда Трампа свидетельствуют о том, что Евросоюз и Штаты все-таки сумеют договориться и продолжать сотрудничество.
Главные тезисы
- Европейский Союз должен больше инвестировать в собственную оборону.
- Назначение Марко Рубио главой Госдепа стало положительным сигналом для ЕС.
- Чехия выражает оптимизм по поводу будущей помощи Украине от США.
Заблокирует ли Трамп помощь для Украины
По убеждению главы МИД Чехии, чтобы не произошло, новый глава Белого дома потребует от Европы большего вклада в собственную безопасность.
Он также попытался успокоить украинцев, считающих, что Трамп заблокирует помощь для Киева.
По словам дипломата, на этом фоне он остается положительно настроенным, даже если заявления республиканцев и Трампа относительно Украины расплывчаты.
Какое решение Трампа приятно удивило ЕС
Ян Липовский призывает Европейский Союз больше инвестировать в собственную оборону.
По словам главы МИД Чехии, официальный Брюссель приветствует решение нового президента США назначить Марко Рубио главой Госдепа.
Он подчеркнул, что это максимально положительный сигнал для Евросоюза.
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