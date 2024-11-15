Великолепная новость. В ЕС отреагировали на новое решение Трампа

По словам шефа чешской дипломатии Яна Липавского, последние решения нового президента США Дональда Трампа свидетельствуют о том, что Евросоюз и Штаты все-таки сумеют договориться и продолжать сотрудничество.

Заблокирует ли Трамп помощь для Украины

По убеждению главы МИД Чехии, чтобы не произошло, новый глава Белого дома потребует от Европы большего вклада в собственную безопасность.

Он также попытался успокоить украинцев, считающих, что Трамп заблокирует помощь для Киева.

Мы не знаем, как будет или не будет продолжаться американская помощь Украине. Не будет так, что Дональд Трамп может надавить на рубильник, и на следующий день Украина вообще ничего не получит. Ян Липовский Глава МИД Чехии

По словам дипломата, на этом фоне он остается положительно настроенным, даже если заявления республиканцев и Трампа относительно Украины расплывчаты.

Я лично остаюсь оптимистом. Всегда нужно готовиться ко всем сценариям, — предупредил он. Поделиться

Какое решение Трампа приятно удивило ЕС

Ян Липовский призывает Европейский Союз больше инвестировать в собственную оборону.

В то же время, когда я смотрю на то, что Дональд Трамп говорит о Китае, об Иране, о безопасности на Ближнем Востоке, как он говорит о Северной Корее, мне было бы странно, если Россия еще не была включена в этот пазл. Поделиться

По словам главы МИД Чехии, официальный Брюссель приветствует решение нового президента США назначить Марко Рубио главой Госдепа.

Он подчеркнул, что это максимально положительный сигнал для Евросоюза.