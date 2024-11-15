Не кине Україну. Чому в Києві "таємно" радіють перемозі Трампа

Згідно з даними видання Politico, деякі європейські лідери та представники української влади насправді зраділи, коли дізналися про повернення Дональда Трампа у Білий дім. Вони вважають, що новий президент США дійсно знає, як закінчити війну РФ проти України.

Гарріс не змогла б зупинити війну?

Новими цікавими даними поділився редактор відділу думок у Politico Europe Джеймі Деттмер.

Останній стверджує, що український лідер Володимир Зеленський та члени його команди вважають, що Трамп цілком може виявитися кращим варіантом, ніж Камала Гарріс.

Про це журналіст дізнався від свого інсайдера, який наближений до Республіканської партії.

У кращому разі Гарріс дотримувалася б підходу Джо Байдена, і це було б рівносильно повільній смерті України. І вже не так повільно — темпи російських завоювань прискорюються, — наголосив він. Поширити

Окрім того, наголошується, що тепер Трамп "може клацнути пальцями, і республіканці в Конгресі проголосують за більшу допомогу для України", Гарріс би цього не змогла.

Трамп може укласти вигідну для України угоду

За словами журналіста, новий очільник Білого дому насправді не планує просто так здаватися.

Попри те, що він прагне швидкого закінчення війни, Трамп нібито не збирається залишати Україну без військової допомоги.

У Трампа є деяка особиста зацікавленість у цьому, — стверджує Джеймі Деттмер. Поширити

Що також важливо розуміти, новий президент США пишається тим, що є майстром укладання угод, і не хоче, щоб його бачили таким, що укладає "жахливу угоду".