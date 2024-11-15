Не бросит Украину. Почему в Киеве "тайно" радуются победе Трампа
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Не бросит Украину. Почему в Киеве "тайно" радуются победе Трампа

Трамп
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Источник:  Politico

Согласно данным издания Politico, некоторые европейские лидеры и представители украинской власти действительно обрадовались, когда узнали о возвращении Дональда Трампа в Белый дом. Они полагают, что новый президент США на самом деле знает, как закончить войну РФ против Украины.

Главные тезисы

  • Трамп, как мастер заключения сделок, не захочет просто отдать Украину Путину.
  • В Киеве предполагают, что Трамп может быть лучше вариантом, чем Камала Харрис.
  • Трамп стремится к быстрому окончанию войны, однако пока не собирается блокировать помощь для Украины.

Харрис не могла бы остановить войну?

Новыми интересными данными поделился редактор отдела мнений в Politico Europe Джейми Деттмер.

Последний утверждает, что украинский лидер Владимир Зеленский и члены его команды считают, что Трамп вполне может оказаться лучше вариантом, чем Камала Харрис.

Об этом журналист узнал от своего инсайдера, приближенного к Республиканской партии.

В лучшем случае Харрис придерживалась бы подхода Джо Байдена, и это было бы равносильно медленной смерти Украины. И уже не так и медленно — темпы российских завоеваний ускоряются, — подчеркнул он.

Кроме того, указано, что теперь Трамп "может щелкнуть пальцами, и республиканцы в Конгрессе проголосуют за большую помощь для Украины", а Харрис бы этого не смогла.

Трамп может заключить выгодное для Украины соглашение

По словам журналиста, новый глава Белого дома на самом деле не планирует просто так сдаваться.

Несмотря на то, что он стремится к быстрому окончанию войны, Трамп якобы не собирается оставлять Украину без военной помощи.

У Трампа есть некоторая личная заинтересованность в этом, — утверждает Джейми Дэттмер.

Что также важно понимать, новый президент США гордится тем, что является мастером заключения сделок, и не хочет, чтобы его видели заключающим "ужасное соглашение".

Во время своих телефонных звонков Зеленскому и их недавней встрече в Нью-Йорке Трамп вселил уверенность в украинского лидера, что он просто так не бросит Украину, отмечает журналист.

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