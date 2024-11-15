Шольц смог договориться о переговорах с Путиным

Немецкий лидер Олаф Шольц проведет телефонные переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным. По предварительным данным, это произойдет уже 15 ноября.
Главные тезисы
- Этот разговор может иметь большое значение для международных отношений.
- Шольц заявил о готовности обсудить важные вопросы с нелегитимным главой Кремля.
- Европейские и украинские лидеры пока не прокомментировали намерения канцлера ФРГ.
Шольц хочет провести личную беседу с Путиным
Что важно понимать, последний раз канцлер ФРГ говорил с нелегитимным президентом РФ еще в конце 2022 года.
Впервые журналисты сообщили о готовности Олафа Шольца к переговорам с Владимиром Путиным в октябре.
Тогда стало известно, что рассматривается возможность телефонного разговора в преддверии встречи G20 в Бразилии в ноябре.
Впоследствии сам немецкий лидер заявил о готовности провести переговоры с диктатором "в скором времени".
По словам Шольца, он решил поговорить с Путиным "в нужное время".
Европейские лидеры пока никак не комментировали намерение немецкого лидера, как и представители украинской власти.
Как это комментируют в Москве
Стоит отметить, что 13 октября 2024 года представитель Кремля Дмитрий Песков официально подтвердил, что российский диктатор Владимир Путин готов разговаривать с канцлером Германии Олафом Шольцом.
Как утверждает последний, нелегитимный президент РФ "остается открытым для контактов".
Песков также рассказал, что Кремль не получал предложений от Берлина касательно телефонного разговора.
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