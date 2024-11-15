Шольц смог договориться о переговорах с Путиным
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Шольц смог договориться о переговорах с Путиным

Шольц и Путин
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Источник:  Bloomberg

Немецкий лидер Олаф Шольц проведет телефонные переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным. По предварительным данным, это произойдет уже 15 ноября.

Главные тезисы

  • Этот разговор может иметь большое значение для международных отношений.
  • Шольц заявил о готовности обсудить важные вопросы с нелегитимным главой Кремля.
  • Европейские и украинские лидеры пока не прокомментировали намерения канцлера ФРГ.

Шольц хочет провести личную беседу с Путиным

Что важно понимать, последний раз канцлер ФРГ говорил с нелегитимным президентом РФ еще в конце 2022 года.

Впервые журналисты сообщили о готовности Олафа Шольца к переговорам с Владимиром Путиным в октябре.

Тогда стало известно, что рассматривается возможность телефонного разговора в преддверии встречи G20 в Бразилии в ноябре.

Впоследствии сам немецкий лидер заявил о готовности провести переговоры с диктатором "в скором времени".

По словам Шольца, он решил поговорить с Путиным "в нужное время".

Но я ответственный политик, я не буду делать это в одиночку.

Олаф Шольц

Олаф Шольц

Канцлер ФРГ

Европейские лидеры пока никак не комментировали намерение немецкого лидера, как и представители украинской власти.

Как это комментируют в Москве

Стоит отметить, что 13 октября 2024 года представитель Кремля Дмитрий Песков официально подтвердил, что российский диктатор Владимир Путин готов разговаривать с канцлером Германии Олафом Шольцом.

Как утверждает последний, нелегитимный президент РФ "остается открытым для контактов".

Песков также рассказал, что Кремль не получал предложений от Берлина касательно телефонного разговора.

Нет. Никаких предложений не было. Мы же не раз заявляли, что Путин остается открытым для контактов, — сказал он.

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