Канцлер ФРН Олаф Шольц провів 15 листопада телефонну розмову з нелегітимним президентом РФ Володимиром Путіним, під час якої засудив агресивну війну, яку Росія веде проти України.

Шольц неочікувано зателефонував Путіну

Канцлер засудив загарбницьку війну Росії проти України, яка вже майже 1000 днів несе Україні смерть, страждання та руйнування. Канцлер особливо засудив авіаудари Росії по цивільній інфраструктурі в Україні. Він дав зрозуміти, що відправлення північнокорейських солдатів до Росії для виконання бойових завдань проти України призведе до серйозної ескалації та розширення конфлікту, — зазначили в офісі глави уряду ФРН.

Шольц закликав Путіна припинити загарбницьку війну проти України та вивести війська. Він підкреслив, що жодна з військових цілей Росії не була досягнута, і закликав Росію проявити готовність вести серйозні переговори з Україною з метою досягнення справедливого та тривалого миру для України.

Канцлер наголосив на непохитній рішучості Німеччини підтримувати Україну в її оборонній боротьбі стільки, скільки буде потрібно. При цьому підкреслив, що підтримка України розрахована на довгострокову перспективу, і російський лідер не може очікувати на те, що час гратиме на нього. Поширити

Шольц і Путін домовилися продовжувати підтримувати зв'язок, додали в відомстві канцлера ФРН.

Федеральний уряд поінформує про розмову Шольца і Путіна союзників і партнерів, а також керівників ЄС і НАТО.

Востаннє перед цим Шольц говорив з Путіним телефоном в грудні 2022 року.

Шольц не приховує свого провалу щодо України

Під час бесіди з журналістами Schweriner Volkszeitung канцлер ФРН заявив, що німці дедалі частіше цікавляться питаннями, які стосуються війни РФ проти України.

Мене запитали, чому я не поставив Україні зброї більше і швидше. Але питання про те, чи правильно це, майже не ставили. І я забув пояснити, чому важливо підтримувати Україну, підтримуючи рівновагу, тобто не робити всього того, чого деякі голосно вимагають.

Він також офіційно підтвердив, що в окремих регіонах дедалі частіше виникає питання про те, чи виправданий поточний рівень підтримки України.