Шольц підтвердив постачання Україні системи ППО IRIS-T. Коли чекати

Канцлер Німеччини Олаф Шольц провів телефонну розмову із Президентом України Володимиром Зеленським. Говорили про військову та гуманітарну ситуацію в Україні.

Шольц підтвердив постачання Україні системи ППО IRIS-T

Про це повідомив речник федерального уряду Штеффен Гебештрайт.

Канцлер підтвердив постійну та непохитну солідарність із Україною на тлі агресії Росії, що триває майже 1000 днів. Він запевнив, що Німеччина й надалі підтримуватиме Україну у військовій сфері в тісній координації з європейськими та міжнародними партнерами. Поширити

За його словами, Володимир Зеленський подякував уряду Німеччини за військову підтримку, особливо для посилення протиповітряної оборони України.

Зазначається, що федеральний канцлер і український президент домовилися продовжувати конструктивний обмін думками щодо можливих шляхів до справедливого миру в Україні та підтримувати тісні контакти.

Німеччина передасть Україні систему ППО

Зеленський повідомив, що Шольц підтвердив: шоста із запланованих систем ППО IRIS-T надійде в Україну до кінця цього року.

Також ми обговорили постачання ППО в наступному році та перспективи додаткової допомоги засобами ППО від Німеччини. Володимир Зеленський Президент України

За словами Зеленського, лідери держав скоординували кроки, потрібні для забезпечення найкращої оборонної та політичної підтримки України. Погодилися з важливістю збереження формату "Рамштайн" і проведення чергового засідання координаційної групи.

Крім того, підкреслив необхідність представити бачення України щодо справедливого й тривалого миру на саміті G20 у Бразилії та подякував Німеччині за готовність підтримати нас у цьому.

ФРН оновила список військової допомоги Україні

Згідно з оновленим переліком, Україна отримала від Німеччини:

8 танків Leopard 1A5 (передають спільно з Данією),

20 бойових машин піхоти Marder,

6 гаубиць Panzerhaubitze 2000,

1 мостоукладальний танк BEAVER,

2 броньовані інженерні машини WISENT 1.

4 машини із захистом від мін і засідок.

Також згадуються додаткові боєприпаси до Leopard 1, Leopard 2, Marder, 24 тисячі артилерійських снарядів, ракети Sea Sparrow, ракети до системи ППО IRIS-T SLM, 30 розвідувальних дронів Vector.

Додатково Берлін передав:

100 переносних систем розмінування H-PEMBS,

90 міношукачів,

один мінний плуг,

дві мобільні антенно-щоглові системи,

57 лазерних далекомірів,

3000 протитанкових гранатометів RGW 90,

25 тисяч набоїв калібру 40 мм.