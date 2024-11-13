Шольц підтвердив постачання Україні системи ППО IRIS-T. Коли чекати

Канцлер Німеччини Олаф Шольц провів телефонну розмову із Президентом України Володимиром Зеленським. Говорили про військову та гуманітарну ситуацію в Україні.
Головні тези:
- Канцлер Німеччини Олаф Шольц підтвердив постачання Україні системи ППО IRIS-T на тлі агресії Росії.
- Німеччина підтримуватиме Україну у військовій сфері та надаватиме додаткову допомогу засобами ППО.
- Україна отримала військову допомогу від Німеччини у вигляді техніки та боєприпасів для зміцнення обороноздатності.
- Лідери держав узгодили кроки для забезпечення найкращої оборонної та політичної підтримки України, включаючи продовження формату Рамштайн.
- Німеччина й Україна планують спільно домовлятися щодо можливих шляхів до справедливого миру в Україні та підтримувати тісні контакти для спільних дій.
Шольц підтвердив постачання Україні системи ППО IRIS-T
Про це повідомив речник федерального уряду Штеффен Гебештрайт.
За його словами, Володимир Зеленський подякував уряду Німеччини за військову підтримку, особливо для посилення протиповітряної оборони України.
Зазначається, що федеральний канцлер і український президент домовилися продовжувати конструктивний обмін думками щодо можливих шляхів до справедливого миру в Україні та підтримувати тісні контакти.
Німеччина передасть Україні систему ППО
Зеленський повідомив, що Шольц підтвердив: шоста із запланованих систем ППО IRIS-T надійде в Україну до кінця цього року.
За словами Зеленського, лідери держав скоординували кроки, потрібні для забезпечення найкращої оборонної та політичної підтримки України. Погодилися з важливістю збереження формату "Рамштайн" і проведення чергового засідання координаційної групи.
Крім того, підкреслив необхідність представити бачення України щодо справедливого й тривалого миру на саміті G20 у Бразилії та подякував Німеччині за готовність підтримати нас у цьому.
ФРН оновила список військової допомоги Україні
Згідно з оновленим переліком, Україна отримала від Німеччини:
8 танків Leopard 1A5 (передають спільно з Данією),
20 бойових машин піхоти Marder,
6 гаубиць Panzerhaubitze 2000,
1 мостоукладальний танк BEAVER,
2 броньовані інженерні машини WISENT 1.
4 машини із захистом від мін і засідок.
Також згадуються додаткові боєприпаси до Leopard 1, Leopard 2, Marder, 24 тисячі артилерійських снарядів, ракети Sea Sparrow, ракети до системи ППО IRIS-T SLM, 30 розвідувальних дронів Vector.
Додатково Берлін передав:
100 переносних систем розмінування H-PEMBS,
90 міношукачів,
один мінний плуг,
дві мобільні антенно-щоглові системи,
57 лазерних далекомірів,
3000 протитанкових гранатометів RGW 90,
25 тисяч набоїв калібру 40 мм.
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