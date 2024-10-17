Німеччина оновила список чергової військової допомоги Україні. Що туди ввійшло
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Німеччина оновила список чергової військової допомоги Україні. Що туди ввійшло

Leopard
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Джерело:  Уряд Німеччини

Уряд Німеччини 17 жовтня прозвітував про передання Україні чергової партії військової допомоги, яка містить танки Leopard 1A5, бойові машини піхоти Marder, гаубиці Panzerhaubitze 2000.

Головні тези:

  • Україна отримала від Німеччини новий пакет військової допомоги, у якому знаходяться танки, бойові машини піхоти, гаубиці та інше військове обладнання.
  • В рамках допомоги також передано багато боєприпасів.
  • Німеччина закликає до міжнародної підтримки України в умовах загострення ситуації у війні проти Росії

ФРН оновила список військової допомоги Україні

Згідно з оновленим переліком, Україна отримала від Німеччини:

  • 8 танків Leopard 1A5 (передають спільно з Данією),

  • 20 бойових машин піхоти Marder,

  • 6 гаубиць Panzerhaubitze 2000,

  • 1 мостоукладальний танк BEAVER,

  • 2 броньовані інженерні машини WISENT 1.

  • 4 машини із захистом від мін і засідок.

Також згадуються додаткові боєприпаси до Leopard 1, Leopard 2, Marder, 24 тисячі артилерійських снарядів, ракети Sea Sparrow, ракети до системи ППО IRIS-T SLM, 30 розвідувальних дронів Vector.

Додатково Берлін передав:

  • 100 переносних систем розмінування H-PEMBS,

  • 90 міношукачів,

  • один мінний плуг,

  • дві мобільні антенно-щоглові системи,

  • 57 лазерних далекомірів,

  • 3000 протитанкових гранатометів RGW 90,

  • 25 тисяч набоїв калібру 40 мм.

Інше передане обладнання — 75 тисяч джгутів, 460 штурмових гвинтівок MK 556, 90 снайперських гвинтівок HLR 338 із боєкомплектом, 30 гвинтівок CR 308, а також 3000 пістолетів SFP9.

Крім цього, Німеччина анонсувала постачання Україні:

  • ракет AIM-9L/I-1 Sidewinder,

  • двох радіолокаційних станцій повітряного спостереження TRML-4D,

  • 4000 ударних безпілотників,

  • 360 розвідувальних безпілотників SONGBIRD,

  • 42 тисячі боєприпасів калібру 40 мм,

  • зимового одягу.

Шольц анонсував новий пакет військової допомоги для України

Президент Володимир Зеленський 11 жовтня прибув до Берліна на зустріч із канцлером Німеччини Олафом Шольцом, який оголосив про виділення Україні до кінця року нового пакета допомоги на суму 1,4 млрд євро.

Про це канцлер Німеччини заявив під час спільного брифінгу із Зеленським.

До кінця року за підтримки партнерів — Бельгії, Данії, Норвегії — поставимо в Україну ще один пакет на 1,4 млрд євро.

Зазначається, що новий пакет допомоги Києву сформують до кінця року за підтримки Бельгії, Данії, Норвегії.

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