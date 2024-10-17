Германия обновила список очередной военной помощи Украине. Что туда вошло
Категория
Мир
Дата публикации

Германия обновила список очередной военной помощи Украине. Что туда вошло

Leopard
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Источник:  Правительство Германии

Правительство Германии 17 октября отчиталось о передаче Украине очередной партии военной помощи, содержащей танки Leopard 1A5, боевые машины пехоты Marder, гаубицы Panzerhaubitze 2000.

Главные тезисы

  • В рамках обновленного списка военной помощи Германия передала Украине танки Leopard 1A5, боевые машины пехоты Marder, гаубицы Panzerhaubitze 2000 и другое военное оборудование.
  • Новый пакет помощи также включает в себя боеприпасы к различным видам техники, артиллерийские снаряды, ракеты и дроны.
  • Берлин анонсировал передачу дополнительного оборудования, включая системы разминирования, миноискатели, пистолеты, снайперские винтовки и другие виды оружия.

ФРГ обновила список военной помощи Украине

Согласно обновленному перечню, Украина получила от Германии:

  • 8 танков Leopard 1A5 (передают совместно с Данией),

  • 20 боевых машин пехоты Marder,

  • 6 гаубиц Panzerhaubitze 2000,

  • 1 мостоукладочный танк BEAVER,

  • 2 бронированные инженерные машины WISENT 1.

  • 4 машины с защитой от мин и засад.

Также упоминаются дополнительные боеприпасы к Leopard 1, Leopard 2, Marder, 24 тысячи артиллерийских снарядов, ракеты Sea Sparrow, ракеты к системе ПВО IRIS-T SLM, 30 разведывательных дронов Vector.

Дополнительно Берлин передал:

  • 100 переносных систем разминирования H-PEMBS,

  • 90 миноискателей,

  • один минный плуг,

  • две мобильные антенно-мачтовые системы,

  • 57 лазерных дальномеров,

  • 3000 противотанковых гранатометов RGW 90,

  • 25 тысяч патронов калибра 40 мм.

Другое переданное оборудование — 75 тысяч жгутов, 460 штурмовых винтовок MK 556, 90 снайперских винтовок HLR 338 с боекомплектом, 30 винтовок CR 308, а также 3000 пистолетов SFP9.

Кроме того, Германия анонсировала поставки Украине:

  • ракет AIM-9L/I-1 Sidewinder,

  • двух радиолокационных станций воздушного наблюдения TRML-4D,

  • 4000 ударных беспилотников,

  • 360 разведывательных беспилотников SONGBIRD,

  • 42 тысячи боеприпасов калибра 40 мм,

  • зимней одежды.

Шольц анонсировал новый пакет военной помощи для Украины

Президент Владимир Зеленский 11 октября прибыл в Берлин на встречу с канцлером Германии Олафом Шольцом, объявившим о выделении Украине до конца года нового пакета помощи на сумму 1,4 млрд евро.

Об этом канцлер Германии заявил во время совместного брифинга с Зеленским.

До конца года при поддержке партнеров — Бельгии, Дании, Норвегии — поставим в Украину еще один пакет на 1,4 млрд евро.

Отмечается, что новый пакет помощи Киеву будет сформирован до конца года при поддержке Бельгии, Дании, Норвегии.

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