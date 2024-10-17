Германия обновила список очередной военной помощи Украине. Что туда вошло

Правительство Германии 17 октября отчиталось о передаче Украине очередной партии военной помощи, содержащей танки Leopard 1A5, боевые машины пехоты Marder, гаубицы Panzerhaubitze 2000.
Главные тезисы
- В рамках обновленного списка военной помощи Германия передала Украине танки Leopard 1A5, боевые машины пехоты Marder, гаубицы Panzerhaubitze 2000 и другое военное оборудование.
- Новый пакет помощи также включает в себя боеприпасы к различным видам техники, артиллерийские снаряды, ракеты и дроны.
- Берлин анонсировал передачу дополнительного оборудования, включая системы разминирования, миноискатели, пистолеты, снайперские винтовки и другие виды оружия.
ФРГ обновила список военной помощи Украине
Согласно обновленному перечню, Украина получила от Германии:
8 танков Leopard 1A5 (передают совместно с Данией),
20 боевых машин пехоты Marder,
6 гаубиц Panzerhaubitze 2000,
1 мостоукладочный танк BEAVER,
2 бронированные инженерные машины WISENT 1.
4 машины с защитой от мин и засад.
Также упоминаются дополнительные боеприпасы к Leopard 1, Leopard 2, Marder, 24 тысячи артиллерийских снарядов, ракеты Sea Sparrow, ракеты к системе ПВО IRIS-T SLM, 30 разведывательных дронов Vector.
Дополнительно Берлин передал:
100 переносных систем разминирования H-PEMBS,
90 миноискателей,
один минный плуг,
две мобильные антенно-мачтовые системы,
57 лазерных дальномеров,
3000 противотанковых гранатометов RGW 90,
25 тысяч патронов калибра 40 мм.
Кроме того, Германия анонсировала поставки Украине:
ракет AIM-9L/I-1 Sidewinder,
двух радиолокационных станций воздушного наблюдения TRML-4D,
4000 ударных беспилотников,
360 разведывательных беспилотников SONGBIRD,
42 тысячи боеприпасов калибра 40 мм,
зимней одежды.
Шольц анонсировал новый пакет военной помощи для Украины
Президент Владимир Зеленский 11 октября прибыл в Берлин на встречу с канцлером Германии Олафом Шольцом, объявившим о выделении Украине до конца года нового пакета помощи на сумму 1,4 млрд евро.
Об этом канцлер Германии заявил во время совместного брифинга с Зеленским.
До конца года при поддержке партнеров — Бельгии, Дании, Норвегии — поставим в Украину еще один пакет на 1,4 млрд евро.
Отмечается, что новый пакет помощи Киеву будет сформирован до конца года при поддержке Бельгии, Дании, Норвегии.
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