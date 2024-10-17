Германия обновила список очередной военной помощи Украине. Что туда вошло

ФРГ обновила список военной помощи Украине

Согласно обновленному перечню, Украина получила от Германии:

8 танков Leopard 1A5 (передают совместно с Данией),

20 боевых машин пехоты Marder,

6 гаубиц Panzerhaubitze 2000,

1 мостоукладочный танк BEAVER,

2 бронированные инженерные машины WISENT 1.

4 машины с защитой от мин и засад.

Также упоминаются дополнительные боеприпасы к Leopard 1, Leopard 2, Marder, 24 тысячи артиллерийских снарядов, ракеты Sea Sparrow, ракеты к системе ПВО IRIS-T SLM, 30 разведывательных дронов Vector.

Дополнительно Берлин передал:

100 переносных систем разминирования H-PEMBS,

90 миноискателей,

один минный плуг,

две мобильные антенно-мачтовые системы,

57 лазерных дальномеров,

3000 противотанковых гранатометов RGW 90,

25 тысяч патронов калибра 40 мм.

Другое переданное оборудование — 75 тысяч жгутов, 460 штурмовых винтовок MK 556, 90 снайперских винтовок HLR 338 с боекомплектом, 30 винтовок CR 308, а также 3000 пистолетов SFP9. Поделиться

Кроме того, Германия анонсировала поставки Украине:

ракет AIM-9L/I-1 Sidewinder,

двух радиолокационных станций воздушного наблюдения TRML-4D,

4000 ударных беспилотников,

360 разведывательных беспилотников SONGBIRD,

42 тысячи боеприпасов калибра 40 мм,

зимней одежды.

Шольц анонсировал новый пакет военной помощи для Украины

Президент Владимир Зеленский 11 октября прибыл в Берлин на встречу с канцлером Германии Олафом Шольцом, объявившим о выделении Украине до конца года нового пакета помощи на сумму 1,4 млрд евро.

Об этом канцлер Германии заявил во время совместного брифинга с Зеленским.

До конца года при поддержке партнеров — Бельгии, Дании, Норвегии — поставим в Украину еще один пакет на 1,4 млрд евро.

Отмечается, что новый пакет помощи Киеву будет сформирован до конца года при поддержке Бельгии, Дании, Норвегии.