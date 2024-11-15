Канцлер ФРГ Олаф Шольц провел 15 ноября телефонный разговор с нелегитимным президентом РФ Владимиром Путиным, в ходе которого осудил агрессивную войну, которую Россия ведет против Украины.

Шольц неожиданно позвонил по телефону Путину

Канцлер осудил захватническую войну России против Украины, которая уже почти 1000 дней несет Украине смерть, страдания и разрушения. Канцлер особо осудил авиаудары России по гражданской инфраструктуре в Украине. Он дал понять, что отправка северокорейских солдат в Россию для выполнения боевых задач против Украины приведет к серьезной эскалации и расширению конфликта, — отметили в офисе главы правительства ФРГ.

Шольц призвал Путина прекратить захватническую войну против Украины и вывести войска. Он подчеркнул, что ни одна из военных целей России не была достигнута, и призвал Россию проявить готовность вести серьезные переговоры с Украиной с целью достижения справедливого и продолжительного мира для Украины.

Канцлер отметил непреклонную решимость Германии поддерживать Украину в ее оборонной борьбе столько, сколько потребуется. При этом подчеркнул, что поддержка Украины рассчитана на долгосрочную перспективу, и российский лидер не может ожидать того, что время будет играть на него. Поделиться

Шольц и Путин договорились продолжать поддерживать связь, добавили в ведомстве канцлера ФРГ.

Федеральное правительство проинформирует о разговоре Шольца и Путина союзников и партнеров, а также руководителей ЕС и НАТО.

В последний раз Шольц говорил с Путиным телефоном в декабре 2022 года.

Шольц не скрывает своего провала в отношении Украины

В ходе беседы с журналистами Schweriner Volkszeitung канцлер ФРГ заявил, что немцы все чаще интересуются вопросами, касающимися войны РФ против Украины.

Меня спросили, почему я не поставил Украине оружие больше и быстрее. Но вопрос о том, правильно ли это, почти не задавали. И я забыл объяснить, почему важно поддерживать Украину, поддерживая равновесие, то есть не делать всего того, чего некоторые громко требуют.

Он также официально подтвердил, что в отдельных регионах все чаще возникает вопрос о том, оправдан ли текущий уровень поддержки Украины.