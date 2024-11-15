Шольц призвал Путина прекратить войну России против Украины ― подробности разговора

Канцлер ФРГ Олаф Шольц провел 15 ноября телефонный разговор с нелегитимным президентом РФ Владимиром Путиным, в ходе которого осудил агрессивную войну, которую Россия ведет против Украины.
Главные тезисы
- Канцлер ФРГ Олаф Шольц призвал Путина прекратить агрессивную войну против Украины и вывести войска.
- Шольц обозначил готовность Германии поддерживать Украину в оборонной борьбе против российской агрессии на долгосрочной основе.
- Шольц подчеркнул необходимость серьезных переговоров между Россией и Украиной для достижения продолжительного мира и осудил авиаудары РФ по гражданской инфраструктуре нашей страны.
Шольц неожиданно позвонил по телефону Путину
Канцлер осудил захватническую войну России против Украины, которая уже почти 1000 дней несет Украине смерть, страдания и разрушения. Канцлер особо осудил авиаудары России по гражданской инфраструктуре в Украине. Он дал понять, что отправка северокорейских солдат в Россию для выполнения боевых задач против Украины приведет к серьезной эскалации и расширению конфликта, — отметили в офисе главы правительства ФРГ.
Шольц призвал Путина прекратить захватническую войну против Украины и вывести войска. Он подчеркнул, что ни одна из военных целей России не была достигнута, и призвал Россию проявить готовность вести серьезные переговоры с Украиной с целью достижения справедливого и продолжительного мира для Украины.
Шольц и Путин договорились продолжать поддерживать связь, добавили в ведомстве канцлера ФРГ.
Федеральное правительство проинформирует о разговоре Шольца и Путина союзников и партнеров, а также руководителей ЕС и НАТО.
В последний раз Шольц говорил с Путиным телефоном в декабре 2022 года.
Шольц не скрывает своего провала в отношении Украины
В ходе беседы с журналистами Schweriner Volkszeitung канцлер ФРГ заявил, что немцы все чаще интересуются вопросами, касающимися войны РФ против Украины.
Меня спросили, почему я не поставил Украине оружие больше и быстрее. Но вопрос о том, правильно ли это, почти не задавали. И я забыл объяснить, почему важно поддерживать Украину, поддерживая равновесие, то есть не делать всего того, чего некоторые громко требуют.
Он также официально подтвердил, что в отдельных регионах все чаще возникает вопрос о том, оправдан ли текущий уровень поддержки Украины.
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