Атака РФ на Україну. ППО збила понад 50 ударних дронів

Уночі 16 листопада російські загарбники атакували мирні українські міста та села десятками ударних безпілотників, а також однією ракетою.
Головні тези:
- Збройні сили України здійснили активну протидію, збивши 53 ворожих дрони на території різних областей країни.
- Чимало безпілотників були локаційно втрачено.
- Внаслідок атаки були пошкоджені житлові будівлі в Києві та зруйновані об'єкти критичної інфраструктури в Запоріжжі.
Деталі атаки РФ на Україну 16 листопада
Новий повітряний напад ворога розпочався о 20:30 15 листопада.
Російські загарбники завдали удару по Харківщині зенітною керованою ракетою С-300.
Окрім того, вказано, що для атаки окупанти використали 83 ударних БпЛА типу “Shahed” та безпілотники невстановленого типу із районів Курськ, Орел, Приморсько-Ахтарськ — РФ.
Також вказано, що в результаті активної протидії Сил оборони 30 ворожих БпЛА локаційно втрачено у різних регіонах України.
Солдати РФ атакували Київ та Запоріжжя дронами
У Києві внаслідок удару окупантів постраждала житлова інфраструктура.
За словами представників місцевої влади, що через падіння уламків в багатоповерховому житловому будинку сталося пошкодження балконів та вікон.
Окрім того, армія РФ здійснила атаку на Запоріжжя і Запорізький район безпілотниками, пошкодили об’єкт критичної інфраструктури.
Це підтвердив глава Запорізької ОВА Іван Федоров. Він додав що ніхто не постраждав.
Голова ОВА зазначив, що вибуховою хвилею понівечені торгові приміщення та дорожнє покриття.
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