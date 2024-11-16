У Росії скаржаться на атаку десятків безпілотників

Вранці 16 листопада Міністерство оборони Росії заявило про нібито атаку українських безпілотників, які атакували території Федерації та окупованого Криму.

Росія знову опинилися під ударом дронів

Як стверджує вороже оборонне відомство, черговими засобами ППО, мовляв, було знищено 34 українських БпЛА.

20 БпЛА нібито було знищено над територією Курської області;

11 дронів — над територією Брянської області;

по одному БпЛА збито над територіями окупованого Криму, Бєлгородської та Калузької областей.

З заявою з цього приводу виступив губернатор Калузької області.

Сьогодні вранці на околиці м. Людинове стався вибух БПЛА. За попередньою інформацією, в результаті було пошкоджено склопакети в кількох житлових будинках і кілька автотранспортних засобів, жертв і серйозних пошкоджень інфраструктури немає. На місці працює оперативна група, — заявив ставленик Кремля. Поширити

Росіяни атакували Київ та Запоріжжя дронами

Уночі в українській столиці під удар ворога потрапила житлова інфраструктура через атаку російських дронів.

Внаслідок повітряної атаки дронів Збройних сил РФ в Оболонському районі столиці зафіксовано пошкодження житлової інфраструктури. Поширити

Місцева влада повідомляє, що через падіння уламків в багатоповерховому житловому будинку сталося пошкодження балконів та вікон.

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Вранці російські окупанти здійснили атаку на Запоріжжя і Запорізький район безпілотниками, пошкодили об’єкт критичної інфраструктури.

Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров. Він також підтвердив, що ніхто не постраждав.

Голова ОВА зазначив, що вибуховою хвилею понівечені торгові приміщення та дорожнє покриття.