У Росії скаржаться на атаку десятків безпілотників
Категорія
Події
Дата публікації

У Росії скаржаться на атаку десятків безпілотників

пожежа
Джерело:  online.ua

Вранці 16 листопада Міністерство оборони Росії заявило про нібито атаку українських безпілотників, які атакували території Федерації та окупованого Криму.

Головні тези:

  • Заявлено, що було знищено 34 українських БпЛА.
  • Російські дрони атакували Київ та Запоріжжя, під удар ворога потрапили житлова інфраструктура та торгові приміщення.
  • Згідно з останніми даним, з цивільних ніхто не постраждав.

Росія знову опинилися під ударом дронів

Як стверджує вороже оборонне відомство, черговими засобами ППО, мовляв, було знищено 34 українських БпЛА.

  • 20 БпЛА нібито було знищено над територією Курської області;

  • 11 дронів — над територією Брянської області;

  • по одному БпЛА збито над територіями окупованого Криму, Бєлгородської та Калузької областей.

З заявою з цього приводу виступив губернатор Калузької області.

Сьогодні вранці на околиці м. Людинове стався вибух БПЛА. За попередньою інформацією, в результаті було пошкоджено склопакети в кількох житлових будинках і кілька автотранспортних засобів, жертв і серйозних пошкоджень інфраструктури немає. На місці працює оперативна група, — заявив ставленик Кремля.

Росіяни атакували Київ та Запоріжжя дронами

Уночі в українській столиці під удар ворога потрапила житлова інфраструктура через атаку російських дронів.

Внаслідок повітряної атаки дронів Збройних сил РФ в Оболонському районі столиці зафіксовано пошкодження житлової інфраструктури.

Місцева влада повідомляє, що через падіння уламків в багатоповерховому житловому будинку сталося пошкодження балконів та вікон.

Фото: скриншот

Вранці російські окупанти здійснили атаку на Запоріжжя і Запорізький район безпілотниками, пошкодили об’єкт критичної інфраструктури.

Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров. Він також підтвердив, що ніхто не постраждав.

Голова ОВА зазначив, що вибуховою хвилею понівечені торгові приміщення та дорожнє покриття.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Україна виділить рекордну суму на виробництво зброї у 2025 році
танк ЗСУ
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
У Байдена хочуть подати запит до Конгресу щодо нової допомоги Україні
The White House
У Байдена хочуть подати запит до Конгресу щодо нової допомоги Україні
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
У ГУР показали ефектне відео бойової роботи операторів дронів
ГУР

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?