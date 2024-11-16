У Росії скаржаться на атаку десятків безпілотників

Вранці 16 листопада Міністерство оборони Росії заявило про нібито атаку українських безпілотників, які атакували території Федерації та окупованого Криму.
Головні тези:
- Заявлено, що було знищено 34 українських БпЛА.
- Російські дрони атакували Київ та Запоріжжя, під удар ворога потрапили житлова інфраструктура та торгові приміщення.
- Згідно з останніми даним, з цивільних ніхто не постраждав.
Росія знову опинилися під ударом дронів
Як стверджує вороже оборонне відомство, черговими засобами ППО, мовляв, було знищено 34 українських БпЛА.
20 БпЛА нібито було знищено над територією Курської області;
11 дронів — над територією Брянської області;
по одному БпЛА збито над територіями окупованого Криму, Бєлгородської та Калузької областей.
З заявою з цього приводу виступив губернатор Калузької області.
Росіяни атакували Київ та Запоріжжя дронами
Уночі в українській столиці під удар ворога потрапила житлова інфраструктура через атаку російських дронів.
Місцева влада повідомляє, що через падіння уламків в багатоповерховому житловому будинку сталося пошкодження балконів та вікон.
Вранці російські окупанти здійснили атаку на Запоріжжя і Запорізький район безпілотниками, пошкодили об’єкт критичної інфраструктури.
Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров. Він також підтвердив, що ніхто не постраждав.
Голова ОВА зазначив, що вибуховою хвилею понівечені торгові приміщення та дорожнє покриття.
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