У ГУР показали ефектне відео бойової роботи операторів дронів

Влучні скиди та руйнівні fpv ― українські розвідники продовжують бити окупантів. Відео ефективної бойової роботи проти російських окупантів надало Головне управління розвідки.

Оператори дронів ГУР нищать ворога — відео

Чергова порція ефективних дій від операторів бойових дронів ГУР МО України ― майстри fpv знищили декілька одиниць російського обладнання для зв’язку й спостереження, транспортний засіб окупантів, а також застосували дрон-камікадзе для підриву мінних загороджень ворога.

Також на відео ― епізоди чудової роботи розвідників із системою скидів: боєприпаси летять прямо на голови московитам.

Як пройшла операція ГУР на Харківщині

Українські розвідники провели успішну операцію в районі Липців Харківської області у жовтні 2024 року. Зокрема розвідці вдалось знищити полк російської армії та зачистити 400 га лісу.

Зазначається, що підрозділи активних дій ГУР МО України "Артан", "Kraken" та Міжнародний легіон здійснили комплексну успішну операцію зі звільнення лісового масиву, розташованого на північ від населеного пункту Липці Харківської області. Поширити

ГУР вдалось захопити батальйонний район оборони противника, знищити три мотострілецьких батальйони, загін "Шторм" та розвідувальну роту 7-го окремого мотострілецького полку 11-го армійського корпусу ЗС РФ.