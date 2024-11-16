У ГУР показали эффектное видео боевой работы операторов дронов

Меткие сбросы и разрушительные fpv ― украинские разведчики продолжают избивать окупантов. Видео эффективной боевой работы против российских оккупантов предоставило Главное управление разведки.

Операторы дронов ГУР уничтожают врага ― видео

Очередная порция эффективных действий от операторов боевых дронов ГУР МО Украины — мастера fpv уничтожили несколько единиц российского оборудования для связи и наблюдения, транспортное средство оккупантов, а также применили дрон-камикадзе для подрыва минных заграждений врага.

Также на видео ― эпизоды великолепной работы разведчиков с системой сбросов: боеприпасы летят прямо на головы московитам.

Как прошла операция ГУР в Харьковской области

Украинские разведчики провели успешную операцию в районе Липцев Харьковской области в октябре 2024 года. В частности, разведке удалось уничтожить полк русской армии и зачистить 400 га леса.

Отмечается, что подразделения активных действий ГУР МО Украины "Артан", "Kraken" и Международный легион провели комплексную успешную операцию по освобождению лесного массива, расположенного к северу от населенного пункта Липцы Харьковской области. Поделиться

ГУР удалось захватить батальонный район обороны противника, уничтожить три мотострелковых батальона, отряд "Шторм" и разведывательную роту 7-го отдельного мотострелкового полка 11-го армейского корпуса ВС РФ.