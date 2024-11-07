При участии ГУР. Украинский режиссер Левицкий снимает триллер Killhouse — видео

По сюжету известный американский журналист попадает в эпицентр спасательной операции, проводимой спецподразделением ГУР и Третьей отдельной штурмовой бригадой. Задача операции — вытащить раненую супружескую пару с перекрестка на оккупированной территории, где их автомобиль попал под обстрел россиян. Но все усложняется, когда выясняется, что на кону жизни еще одного человека — их 14-летней дочери, оказавшейся в заложниках.