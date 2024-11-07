При участии ГУР. Украинский режиссер Левицкий снимает триллер Killhouse — видео

Режиссер Любомир Левицкий снимает фильм "Киллхаус" (Killhouse), сценарий которого был написан по мотивам реальных событий, а к съемкам присоединятся военные и ветераны войны России против Украины.
Главные тезисы
- Фильм “Киллхаус” режиссера Любомира Левицкого создан по мотивам реальных событий и рассказывает историю спасательной операции в Украине.
- Участие в съемках военных и ветеранов, в том числе ГУР МО, добавляет фильму подлинности и вдохновения.
- Фильм обещает быть эмоционально напряженным и увлекательным, повествуя о настоящих героях войны России против Украины.
Левицкий снимает триллер Killhouse с участием ГУР
Кинокомпания Films Division Company выпустила тизер нового напряженного экшн-триллера "Киллхаус" режиссера Любомира Левицкого. Сценарий фильма написан по мотивам реальной истории о спасательной операции в Украине.
Американский журналист, являвшийся свидетелем напряженной миссии, становится участником событий. Россияне требуют обменять его на девочку.
В создании фильма примут участие военнослужащие и ветераны Сил безопасности и обороны Украины, в частности ГУР МО.
Фильм о ветеране войны России против Украины получил награду в Португалии
Режиссер Леся Дяк получила специальное отличие NEW TALENT TVCINE CHANNELS AWARD за лучший первый полнометражный фильм.
Жюри отметило ее за "изображение уязвимости мужчины в фильме «Папина колыбельная», на котором война оставила глубокие шрамы".
Мы рады возможности привлечь внимание международного сообщества к трудностям украинского ветерана, возвращающегося домой после трех лет службы на российско-украинской войне, — отметила режиссер.
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