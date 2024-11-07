За участі ГУР. Український режисер Левицький знімає трилер Killhouse — відео
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За участі ГУР. Український режисер Левицький знімає трилер Killhouse — відео

ГУР
Левицький

Режисер Любомир Левицький знімає фільм "Кіллхаус" (Killhouse), сценарій до якого був написаний за мотивами реальних подій, а до зйомок долучаться військові та ветерани війни Росії проти України.

Головні тези:

  • Фільм “Кіллхаус” режисера Любомира Левицького створений за мотивами реальних подій про рятувальну операцію в Україні.
  • У стрічці беруть участь військовослужбовці та ветерани, зокрема ГУР МО, що надає фільму натхнення та автентичність.
  • Кіллхаус обіцяє бути захопливим та емоційно напруженим фільмом, який розкаже історію справжніх героїв російсько-української війни.

Левицький знімає трилер Killhouse за участі ГУР

Кінокомпанія Films Division Company випустила тизер нового напруженого екшн-трилера "Кіллхаус" режисера Любомира Левицького. Сценарій стрічки написаний за мотивами реальної історії про рятувальну операцію в Україні.

За сюжетом відомий американський журналіст потрапляє в епіцентр рятувальної операції, яку проводить спецпідрозділ ГУР та Третя окрема штурмова бригада. Завдання операції — витягнути поранену подружню пару з перехрестя на окупованій території, де їхній автомобіль потрапив під обстріл росіян. Але все ускладнюється, коли з’ясовується, що на кону життя ще однієї людини — їхньої 14-річної доньки, яка опинилася в заручниках.

Американський журналіст, який був свідком напруженої місії, стає учасником подій. Росіяни вимагають обміняти його на дівчинку.

У створенні стрічки візьмуть участь військовослужбовці та ветерани Сил безпеки і оборони України, зокрема ГУР МО.

Фільм про ветерана війни Росії проти України отримав нагороду в Португалії

Режисерка Леся Дяк отримала спеціальну відзнаку NEW TALENT TVCINE CHANNELS AWARD за найкращий перший повнометражний фільм.

Журі відзначило її за "зображення вразливості чоловіка у фільмі «Татова колискова», на якому війна лишила глибокі шрами".

Ми радіємо можливості привернути увагу міжнародної спільноти до труднощів українського ветерана, який повертається додому після трьох років служби на російсько-українській війні, — зазначила режисерка.

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