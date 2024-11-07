За участі ГУР. Український режисер Левицький знімає трилер Killhouse — відео

За сюжетом відомий американський журналіст потрапляє в епіцентр рятувальної операції, яку проводить спецпідрозділ ГУР та Третя окрема штурмова бригада. Завдання операції — витягнути поранену подружню пару з перехрестя на окупованій території, де їхній автомобіль потрапив під обстріл росіян. Але все ускладнюється, коли з’ясовується, що на кону життя ще однієї людини — їхньої 14-річної доньки, яка опинилася в заручниках.