"Одного літа в Україні". Дивіться трейлер нового фільму про бійців Міжнародного легіону ГУР
Категорія
Культура
Дата публікації

"Одного літа в Україні". Дивіться трейлер нового фільму про бійців Міжнародного легіону ГУР

“Одного літа в Україні”
Read in English
Джерело:  online.ua

Війна Росії проти України очима іноземних добровольців — саме це ви можете побачити у стрічці “Одного літа в Україні” (Summertime in Ukraine), яку створила команда Вавилонʼ13. Головні герої фільму — військові підрозділу Міжнародного легіону Головного управління розвідки МО України (ГУР), які виконують бойові завдання на найгарячіших напрямках фронту. 

Головні тези:

  • Фільм “Одного літа в Україні” розповідає історії воїнів Міжнародного легіону ГУР МО.
  • Вони приєдналися до війни за незалежність України після повномасштабного вторгнення Росії 24 лютого 2022 року.
  • У фільмі ви побачите кадри бойових дій та процес тренувань та підготовки іноземних добровольців.
  • Стрічка вийде на великі екрани восени 2024 року.

Чого очікувати від стрічки “Одного літа в Україні”

У центрі сюжету — вражаючі історії військовослужбовці з різних куточків світу, зокрема з Великої Британії, Німеччини, Фінляндії, Австралії та США.

Після повномасштабного вторгнення Росії вони вирішили стати на захист України та долучилися до служби у ГУР.

У фільмі зібрані кадри бойової роботи, показано, яка проходить підготовка бійців під час тренувань на полігоні. Окрім того, ви можете почути роздуми іноземних добровольців про життя та війну РФ проти України.

Фото: кадр з фільму

Сюжет фільму розповідає про історії кількох добровольців. За час служби бійці стають справжніми друзями. Разом працюють, навчаються та відпочивають. Втім приходить час випробувань для мужності та вмінь легіонерів. Місяці спекотного літа для них проходять не просто. А високий темп тренувань і служби витримують не всі новобранці.

Фото: кадр з фільму

На цьому тлі з фронту надходять тривожні новини про наступ російських загарбників.

Як розвиватиметься їхня доля та які виклики стоять перед іноземцями в Україні — дивіться у кіно. 

Фото: кадр з фільму

Стрічка “Одного літа в Україні” вийде на великі екрани вже восени 2024 року. 

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Про наші бойові завдання вже знімають документальні фільми — аеророзвідник “Швайгер” з 93 ОМБ “Холодний Яр”
Сергій Жуковін
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Російські пропагандисти на ТОТ змушують школярів дивитися фільми про "Велику Вітчизняну війну"
Фільм
Категорія
Шоу-бізнес
Дата публікації
Додати до обраного
Оскар-2025. В Україні оголосили 4 фільми-претенденти нацвідбору
Український Оскарівський Комітет
Оскар

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?