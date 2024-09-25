"Одного літа в Україні". Дивіться трейлер нового фільму про бійців Міжнародного легіону ГУР

Війна Росії проти України очима іноземних добровольців — саме це ви можете побачити у стрічці “Одного літа в Україні” (Summertime in Ukraine), яку створила команда Вавилонʼ13. Головні герої фільму — військові підрозділу Міжнародного легіону Головного управління розвідки МО України (ГУР), які виконують бойові завдання на найгарячіших напрямках фронту.
Головні тези:
- Фільм “Одного літа в Україні” розповідає історії воїнів Міжнародного легіону ГУР МО.
- Вони приєдналися до війни за незалежність України після повномасштабного вторгнення Росії 24 лютого 2022 року.
- У фільмі ви побачите кадри бойових дій та процес тренувань та підготовки іноземних добровольців.
- Стрічка вийде на великі екрани восени 2024 року.
Чого очікувати від стрічки “Одного літа в Україні”
У центрі сюжету — вражаючі історії військовослужбовці з різних куточків світу, зокрема з Великої Британії, Німеччини, Фінляндії, Австралії та США.
Після повномасштабного вторгнення Росії вони вирішили стати на захист України та долучилися до служби у ГУР.
У фільмі зібрані кадри бойової роботи, показано, яка проходить підготовка бійців під час тренувань на полігоні. Окрім того, ви можете почути роздуми іноземних добровольців про життя та війну РФ проти України.
На цьому тлі з фронту надходять тривожні новини про наступ російських загарбників.
Як розвиватиметься їхня доля та які виклики стоять перед іноземцями в Україні — дивіться у кіно.
Стрічка “Одного літа в Україні” вийде на великі екрани вже восени 2024 року.
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