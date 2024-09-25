"Одного літа в Україні". Смотрите трейлер нового фильма о бойцах Международного легиона ГУР МО

Война России против Украины глазами иностранных добровольцев — именно это вы можете увидеть в фильме “Одного літа в Україні” (Summertime in Ukraine), который создала команда Вавилонʼ13. Главные герои фильма – военные подразделения Международного легиона Главного управления разведки МО Украины (ГУР), выполняющие боевые задания на самых горячих направлениях фронта.

Чего ждать от фильма “Одного літа в Україні”

В центре сюжета — впечатляющие истории военнослужащие из разных уголков мира, в том числе из Великобритании, Германии, Финляндии, Австралии и США.

После полномасштабного вторжения России они решили стать на защиту Украины и присоединились к службе в ГУР.

В фильме собраны кадры боевой работы, показано, как проходит подготовка бойцов во время тренировок на полигоне. Кроме того, вы можете услышать размышления иностранных добровольцев о жизни и войне РФ против Украины.

Фото: кадр из фильма

Сюжет фильма рассказывает об историях нескольких добровольцев. За время службы бойцы становятся настоящими друзьями. Вместе работают, учатся и отдыхают. Впрочем, приходит время испытаний для мужества и умений легионеров. Месяцы жарким летом для них проходят не просто. А высокий темп тренировок и службы выдерживают не все новобранцы. Поделиться

Фото: кадр из фильма

На этом фоне с фронта поступают тревожные новости о наступлении российских захватчиков.

Как будет развиваться их судьба и какие вызовы стоят перед иностранцами в Украине — смотрите в кино.

Фото: кадр из фильма

Фильм выйдет на большие экраны уже осенью 2024 года.