"Одного літа в Україні". Смотрите трейлер нового фильма о бойцах Международного легиона ГУР МО
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Культура
Дата публикации

"Одного літа в Україні". Смотрите трейлер нового фильма о бойцах Международного легиона ГУР МО

Чего ждать от фильма “Одного літа в Україні”
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Источник:  online.ua

Война России против Украины глазами иностранных добровольцев — именно это вы можете увидеть в фильме “Одного літа в Україні” (Summertime in Ukraine), который создала команда Вавилонʼ13. Главные герои фильма – военные подразделения Международного легиона Главного управления разведки МО Украины (ГУР), выполняющие боевые задания на самых горячих направлениях фронта.

Главные тезисы

  • Фильм “Одного літа в Україні” рассказывает истории воинов Международного легиона ГУР МО.
  • Они присоединились к войне за независимость Украины после полномасштабного вторжения России 24 февраля 2022 года.
  • В фильме вы увидите кадры боевых действий и процесс тренировок и подготовки иностранных добровольцев.
  • Фильм выйдет на большие экраны осенью 2024 года.

Чего ждать от фильма “Одного літа в Україні”

В центре сюжета — впечатляющие истории военнослужащие из разных уголков мира, в том числе из Великобритании, Германии, Финляндии, Австралии и США.

После полномасштабного вторжения России они решили стать на защиту Украины и присоединились к службе в ГУР.

В фильме собраны кадры боевой работы, показано, как проходит подготовка бойцов во время тренировок на полигоне. Кроме того, вы можете услышать размышления иностранных добровольцев о жизни и войне РФ против Украины.

Фото: кадр из фильма

Сюжет фильма рассказывает об историях нескольких добровольцев. За время службы бойцы становятся настоящими друзьями. Вместе работают, учатся и отдыхают. Впрочем, приходит время испытаний для мужества и умений легионеров. Месяцы жарким летом для них проходят не просто. А высокий темп тренировок и службы выдерживают не все новобранцы.

Фото: кадр из фильма

На этом фоне с фронта поступают тревожные новости о наступлении российских захватчиков.

Как будет развиваться их судьба и какие вызовы стоят перед иностранцами в Украине — смотрите в кино.

Фото: кадр из фильма

Фильм выйдет на большие экраны уже осенью 2024 года.

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