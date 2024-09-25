"Одного літа в Україні". Смотрите трейлер нового фильма о бойцах Международного легиона ГУР МО

Война России против Украины глазами иностранных добровольцев — именно это вы можете увидеть в фильме “Одного літа в Україні” (Summertime in Ukraine), который создала команда Вавилонʼ13. Главные герои фильма – военные подразделения Международного легиона Главного управления разведки МО Украины (ГУР), выполняющие боевые задания на самых горячих направлениях фронта.
Главные тезисы
- Фильм “Одного літа в Україні” рассказывает истории воинов Международного легиона ГУР МО.
- Они присоединились к войне за независимость Украины после полномасштабного вторжения России 24 февраля 2022 года.
- В фильме вы увидите кадры боевых действий и процесс тренировок и подготовки иностранных добровольцев.
- Фильм выйдет на большие экраны осенью 2024 года.
Чего ждать от фильма “Одного літа в Україні”
В центре сюжета — впечатляющие истории военнослужащие из разных уголков мира, в том числе из Великобритании, Германии, Финляндии, Австралии и США.
После полномасштабного вторжения России они решили стать на защиту Украины и присоединились к службе в ГУР.
В фильме собраны кадры боевой работы, показано, как проходит подготовка бойцов во время тренировок на полигоне. Кроме того, вы можете услышать размышления иностранных добровольцев о жизни и войне РФ против Украины.
На этом фоне с фронта поступают тревожные новости о наступлении российских захватчиков.
Как будет развиваться их судьба и какие вызовы стоят перед иностранцами в Украине — смотрите в кино.
Фильм выйдет на большие экраны уже осенью 2024 года.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Шоу-бизнес
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-