Оскар-2025. В Украине объявили 4 фильма-претендента нацотбора

Украинский Оскаровский Комитет завершил прием заявок и назвал 4 ленты, из которых выберут выдвигаемую на премию в категории "Лучший международный полнометражный фильм" от Украины.

Стали известны фильмы-претенденты от Украины на премию Оскар-2025

Украинский Оскаровский Комитет завершил приём заявок для участия фильмов в отборе на премию "Оскар 2025". За право соперничать за награду американской академии кинематографических искусств и наук в номинации "Лучший международный полнометражный фильм" от Украины сразятся 4 ленты.

В национальном отборе примут участие:

"Дом "Слово". Бесконечный роман", реж. Тарас Томенко;

"У Полисиада", реж. Филипп Сотниченко;

"Мы были рекрутами", реж. Любомир Левицкий;

"Мирные люди", реж. Оксана Карпович.

Историческая драма "Дом "Слово". Бесконечный роман" рассказывает о судьбе украинских писателей времен Расстрелянного возрождения, которых собрали под крышей одного дома, чтобы заставить их работать на благо системы. Фильм рассказывает о том, как коммунистический рай превращается в коммунистический ад. История основана на реальных событиях.

"Ля Палисиада" — лента о временах 1996 года, за 5 месяцев до моратория на смертную казнь. Два старых друга, детектив милиции и судебный психиатр, расследуют убийство своего коллеги. Когда-то давно они оба были влюблены во вдову погибшего. Погруженные в запутанное дело и давно забытые воспоминания, они создают будущее, в котором должны жить их дети, унаследовав нереализованные стремления родителей.

Фильм "Мы были рекрутами" рассказывает истории бойцов Третьей отдельной штурмовой бригады. Он сосредоточивается на истории 19-летнего военнослужащего с позывным журналистом, который присоединился к ВСУ с целью документирования историй бойцов Третьей отдельной штурмовой бригады. Главный герой раскрывает жизненные истории восьми воинов, отражая их не только как военнослужащих, но и как рядовых людей со своими мечтами о семье и мирном будущем. В фильме показаны реальные военнослужащие Третьей отдельной штурмовой бригады.

Фильм "Мирные люди" — попытка найти ответ через показ двух параллельных миров. "Камера фиксирует образы разрушения в неспешных кадрах, на которых мы видим украинские села, города, дома и автомагистрали после их освобождения от российской оккупации. Мы внимательно смотрим — не в бездну разрушения и смерти, а скорее в вновь наполняющиеся жизнью пейзажи. Это дает надежду и помогает уравновесить нормализацию медиа ужаса", — говорится в аннотации.

Украинский Оскаровский Комитет проверит фильмы на соответствие требованиям американской академии и 9 сентября проведет заседание по определению кандидата.

В состав Украинского Оскаровского Комитета вошли 14 человек, избранных среди членов украинской киноакадемии:

Максим Асадчий, продюсер

Денис Буданов, кинокритик

Дмитрий Десятерик, кинокритик

Тарас Дронь, режиссер

Марина Эр Горбач, режиссер

Андрей Халпахчи, директор кинофестиваля

Наталья Либет, продюсер

Алексей Першко, кинокритик

Екатерина Слипченко, кинокритикиня

Дмитрий Сухолиткий-Собчук, режиссер

Марина Степанская, режиссер

Марина Красота, режиссер

Владимир Яценко, продюсер

Сергей Зленко, дистрибьютор

Главой Украинского Оскаровского Комитета стал Дмитрий Сухолиткий-Собчук, набравший наибольшее количество голосов.

Мстислав Чернов будет голосовать за номинантов на церемонии вручения «Оскар» в 2025 году

Режиссера фильма "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова пригласили стать членом Американской академии кинематографических искусств и наук.

Он вместе с 487 другими деятелями киноиндустрии получит право голосовать за номинантов на предстоящей 97-й церемонии вручения «Оскар» в 2025 году.