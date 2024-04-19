Режиссер "20 дней в Мариуполе" Мстислав Чернов привез в Киев первый украинский Оскар — фото
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Режиссер "20 дней в Мариуполе" Мстислав Чернов привез в Киев первый украинский Оскар — фото

МКИП
Мстислав Чернов
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Режиссер фильма "20 дней в Мариуполе" Мстислав Чернов привез в Киев первый в истории украинского кино "Оскар", а также статуэтку BAFTA.

Первый украинский Оскар уже в Киеве

Министерство культуры и информационной политики поблагодарило авторов фильма за их работу.

В современном мире недостаточно сделать фильм. В современном мире недостаточно даже показать его миллионам людей. Надо каждый день приводить доказательства и продолжать говорить, чтобы правда не была осквернена, чтобы ее не врали. Поэтому поддержка миллионов украинцев была для нас сверхважной.

Мстислав Чернов

Мстислав Чернов

режиссер

Мстислав Чернов (фото: facebook.com/MCIPUkraine)
Мстислав Чернов и Евгений Малолетка (фото: facebook.com/MCIPUkraine)

«20 дней в Мариуполе» получил Оскара в категории «Лучший документальный фильм»

В ночь с 10 на 11 марта в Лос-Анджелесе прошла церемония награждения премии Оскар.

Украинская документальная лента "20 дней в Мариуполе" добыла в борьбе статуэтку в категории «Лучший документальный фильм» .

Это первый украинский Оскар в истории. Но я хотел бы никогда не делать этот фильм, не выходить на эту сцену и хотел бы, чтобы Россия не нападала на Украину. Если бы я мог обменять награду, чтобы Россия не оккупировала наши города, не убивала десятки тысяч моих соотечественников... — сказал Чернов во время награждения.

Документальную ленту "20 дней в Мариуполе" создали режиссер Мстислав Чернов, фотограф Евгений Малолетка и продюсер Василиса Степаненко.

Они были последними журналистами, которые оставались в Мариуполе в начале полномасштабного вторжения России в Украину и зафиксировали начало осады Россией украинского города.

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