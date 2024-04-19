Режиссер "20 дней в Мариуполе" Мстислав Чернов привез в Киев первый украинский Оскар — фото

Это первый украинский Оскар в истории. Но я хотел бы никогда не делать этот фильм, не выходить на эту сцену и хотел бы, чтобы Россия не нападала на Украину. Если бы я мог обменять награду, чтобы Россия не оккупировала наши города, не убивала десятки тысяч моих соотечественников... — сказал Чернов во время награждения.