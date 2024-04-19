Режиссер "20 дней в Мариуполе" Мстислав Чернов привез в Киев первый украинский Оскар — фото

Режиссер фильма "20 дней в Мариуполе" Мстислав Чернов привез в Киев первый в истории украинского кино "Оскар", а также статуэтку BAFTA.
Первый украинский Оскар уже в Киеве
Министерство культуры и информационной политики поблагодарило авторов фильма за их работу.
«20 дней в Мариуполе» получил Оскара в категории «Лучший документальный фильм»
В ночь с 10 на 11 марта в Лос-Анджелесе прошла церемония награждения премии Оскар.
Украинская документальная лента "20 дней в Мариуполе" добыла в борьбе статуэтку в категории «Лучший документальный фильм» .
Документальную ленту "20 дней в Мариуполе" создали режиссер Мстислав Чернов, фотограф Евгений Малолетка и продюсер Василиса Степаненко.
Они были последними журналистами, которые оставались в Мариуполе в начале полномасштабного вторжения России в Украину и зафиксировали начало осады Россией украинского города.
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