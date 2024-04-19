Режисер "20 днів у Маріуполі" Мстислав Чернов привіз до Києва перший український Оскар — фото

Режисер фільму «20 днів у Маріуполі» Мстислав Чернов привіз до Києва перший в історії українського кіно «Оскар», а також статуетку BAFTA.
Перший український Оскар вже у Києві
Міністерство культури та інформаційної політики подякувала авторам фільму за їхню роботу.
«20 днів у Маріуполі» отримав Оскара у категорії «Найкращий документальний фільм»
У ніч з 10 на 11 березня у Лос-Анджелесі відбулася церемонія нагородження премії Оскар.
Українська документальна стрічка "20 днів у Маріуполі" виборола статуетку у категорії «Найкращий документальний фільм» .
Документальну стрічку "20 днів у Маріуполі" створили режисер Мстислав Чернов, фотограф Євген Малолєтка та продюсерка Василіса Степаненко.
Вони були останніми журналістами, які залишалися в Маріуполі на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, і зафіксували початок облоги Росією українського міста.
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