Режисер "20 днів у Маріуполі" Мстислав Чернов привіз до Києва перший український Оскар — фото
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Режисер "20 днів у Маріуполі" Мстислав Чернов привіз до Києва перший український Оскар — фото

МКІП
Мстислав Чернов

Режисер фільму «20 днів у Маріуполі» Мстислав Чернов привіз до Києва перший в історії українського кіно «Оскар», а також статуетку BAFTA.

Перший український Оскар вже у Києві

Міністерство культури та інформаційної політики подякувала авторам фільму за їхню роботу.

У сучасному світі недостатньо зробити фільм. У сучасному світі недостатньо навіть показати його мільйонам людей. Треба кожен день наводити докази та продовжувати говорити, щоби правда не була спаплюжена, щоб її не перебрехали. Тому підтримка мільйонів українців для нас була надважлива.

Мстислав Чернов

Мстислав Чернов

режисер

Мстислав Чернов (фото: facebook.com/MCIPUkraine)
Мстислав Чернов та Євген Малолєтка (фото: facebook.com/MCIPUkraine)

«20 днів у Маріуполі» отримав Оскара у категорії «Найкращий документальний фільм»

У ніч з 10 на 11 березня у Лос-Анджелесі відбулася церемонія нагородження премії Оскар.

Українська документальна стрічка "20 днів у Маріуполі" виборола статуетку у категорії «Найкращий документальний фільм» .

Це перший український Оскар в історії. Але я хотів би ніколи не робити цей фільм, не виходити на цю сцену, і хотів би, щоб Росія не нападала на Україну. Якби я міг обміняти нагороду на те, щоб Росія не окупувала наші міста, не вбивала десятки тисяч моїх співвітчизників... — сказав Чернов під час нагородження.

Документальну стрічку "20 днів у Маріуполі" створили режисер Мстислав Чернов, фотограф Євген Малолєтка та продюсерка Василіса Степаненко.

Вони були останніми журналістами, які залишалися в Маріуполі на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, і зафіксували початок облоги Росією українського міста.

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