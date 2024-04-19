Режисер "20 днів у Маріуполі" Мстислав Чернов привіз до Києва перший український Оскар — фото

Це перший український Оскар в історії. Але я хотів би ніколи не робити цей фільм, не виходити на цю сцену, і хотів би, щоб Росія не нападала на Україну. Якби я міг обміняти нагороду на те, щоб Росія не окупувала наші міста, не вбивала десятки тисяч моїх співвітчизників... — сказав Чернов під час нагородження.