До міжнародної телеверсії Оскару повернуть нагородження "20 днів у Маріуполі"

У міжнародну телеверсію Оскару повернуть нагородження "20 днів у Маріуполі"

Американська академія кінематографічних мистецтв і наук планує створити й розповсюдити оновлену скорочену телеверсію церемонії вручення премії «Оскар», де буде перемога українського документального фільму «20 днів у Маріуполі» режисера Мстислава Чернова.

Це рішення академія ухвалила після того, як «Суспільне», яке цьогоріч транслювало церемонію в Україні, висловило обурення організаторам «Оскара-2024» — The Walt Disney Company Limited — у тому, що перемогу «20 днів у Маріуполі» не включили до скороченої телеверсії.

Виконавчий продюсер телеканалу «Суспільне Культура» Лукʼян Галкін зазначив, що минулого року в цій же номінації перемогу здобула стрічка про російського політика Олексія Навального. Перемогу фільму «Навальний» показали в скороченій версії, як і політичну промову його дружини Юлії, яка тоді отримувала нагороду.

Натомість Disney на запит Української служби «Голосу Америки» пояснила, що перемогу «20 днів у Маріуполі» не включили в міжнародну телеверсію премії «Оскар» насамперед через часові обмеження, які передбачають, що коротка версія шоу має тривати 90 хвилин. Представники Disney написали, що вибір номінацій для скороченої версії визначили ще за кілька тижнів до церемонії.

"20 днів у Маріуполі" отримав Оскара

11 березня "20 днів у Маріуполі" отримав "Оскар" за найкращий повнометражний документальний фільм. Це перша перемога на премії для України.

Під час отримання нагороди режисер Мстислав Чернов заявив, що хотів би, аби не довелося знімати цей фільм, щоби Росія не нападала на Україну.

Над фільмом працювали режисер і фотограф Мстислав Чернов, фотограф Євген Малолєтка та продюсерка й журналістка Василіса Степаненко.